«Квартал» высмеял «слепых и глухих» Фокина и Кравчука: в СМИ рассказали о реакции первого президента

«Квартал 95» высмеял главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первого президента Леонида Кравчука и исключенного из ТКГ Витольда Фокина.

Номер о визите политиков после переговоров к президенту Украины Владимиру Зеленскому вышел в эфир 21 ноября. Видео было опубликовано на YouTube-канале «Студия Квартал 95 Online»

Авторы студии назвали ролик «Один глухой, второй слепой – Кравчук и Фокин после минских переговоров».

Комики построили большинство шуток, обыгрывая старость политиков: «Кравчук» плохо видит, поэтому проходит мимо стола в кабинете «президента»; оба плохо слышат, поэтому перекручивают слова «Зеленского»; «Фокин» засыпает в середине разговора и тому подобное.

В финале «президенту» звонят и сообщают, что Россия согласилась на все условия Украины – лишь бы «Фокин» и «Кравчук» к ним больше не приезжали.

Издание «Страна», ссылаясь на свои источники в ТКГ, сообщило, что эта сцена в шоу якобы сильно расстроила Кравчука и он прекратил общение с Офисом президента.

«Ему уже звонили извиняться и Зеленский, и [Андрей] Ермак. И [Евгений] Кошевой. Но с Кошевым Кравчук даже не стал говорить», – сказал источник.

Официально наличие конфликта опровергают. «Это не так. Кравчук сегодня благополучно вел заседание ТКГ. Без малейшего намека на обиду или неконструктив», – сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.