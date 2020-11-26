Испытания на животных и большие надежды: что известно об украинской COVID-вакцине

Украина продолжает разработку своей вакцины от COVID-19. На сегодня украинский кандидат готовится к стадии клинических испытаний.

Об этом в интервью проекту «Зе Интервьюер» рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на сегодня у Украины есть только кандидат на вакцину, который в течение шести месяцев проходил доклинические испытания на животных. Разработкой занимается компания «Диапроф-Мед» вместе с сотрудниками Института микробиологии.

«Делали (испытания, — ред.) на мышах, делали на кроликах. Доказывали, что на введение антигена, который является украинским кандидатом на вакцину, вырабатываются антитела. Мы доказали, что эти антитела полностью идентичны тем, которые есть в организме переболевшего человека», — отметил Степанов.

Он добавил, что украинская разработка полностью нейтрализует вирус в живых клетках, а исследования проводились в лабораториях Турции и США.

«Дальше нужно проводить клинические испытания. Нужно изготовить 100 тысяч доз и потом уже заниматься всеми клиническими исследованиями», — подчеркнул Степанов.

По его словам, Украина может получить свою вакцину через год после прохождения всех трех стадий.