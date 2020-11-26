Анджелина Джоли удивила новым образом

Съемки фильма “Питер Пэн и Алиса в Стране чудес” (Come Away) завершились еще два года назад, и все это время новая картина режиссера Бренды Чепмен находилась на стадии постпродакшена. Теперь же фильм наконец смогут оценить зрители: 4 декабря его премьера состоится в Великобритании, а на экраны он выйдет даже чуть раньше — 26 ноября.

В преддверии скорой премьеры создатели ленты поделились новыми кадрами с участием Анджелины Джоли. 45-летняя актриса предстает в запоминающемся образе Королевы Червей. Интересно, что в фильме, который соединил две сказочные истории, актриса сыграла сразу несколько ролей: не только Королеву Червей, но и маму Питера Пэна и Алисы (по сюжету картины они брат и сестра).

На новых же кадрах Джоли примеряет образ одной из главных злодеек книги Льюиса Кэрролла: у нее светло-рыжие волосы, уложенные в форме сердца, белая кожа и алые губы. Зловещий образ актрисы дополняет белое платье с ярко-красным пятном растекающейся на груди крови.

Напомним, что новая картина Чепмен, ранее известной зрителям по работе над фильмами “Красавица и чудовище” и “Храбрая сердцем”, является приквелом сразу двух фильмов — “Алисы в Стране чудес” и “Питера Пэна”. Роли Алисы и Питера достались юным темнокожим актерам — Кире Чансе и Джордану А. Нэшу. Джоли и Дэвид Ойелоуо сыграли в фильме их родителей.

Съемки “Питера Пэна и Алисы в Стране чудес” проходили в Лос-Анджелесе. В тот период актеры активно делились в соцсетях снимками, сделанными на съемочной площадке. Так, Дэвид Ойелоуо признался, что с нетерпением ждет выхода картины, чтобы своими глазами оценить результат проделанной им и его коллегами работы.

Наш фильм окончательно снят! Не могу дождаться момента, когда смогу поделиться с вами этим нестандартным переосмыслением магической истории об Алисе в Стране чудес и Питере Пэне, — подписал Ойелоуо снимок в инстаграме, на котором среди прочих участников съемок была и Джоли.

Истоочник: u-news.com.ua