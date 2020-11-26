За кермом авто на перехресті помітили єнота (відео)

У Харкові за кермом позашляховика помітили незвичайного “водія”.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Єнот, який господарював на місці водія в чорному джипі, потрапив в об’єктив камери авто, яке стояло поряд на світлофорі. Тваринка не тільки сиділа на пасажирському сидінні, а й загрібала лапами сніг та їла його. На відео видно, що допитливий єнот насправді сидить на колінах у свого власника, який керував авто. Кумедне відео було опубліковано у соцмережі.

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: chasdiy.org

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