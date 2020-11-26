У NASA визнали зростання шансів виявити життя на Марсі

На відеоконференції марсіанського суспільства директор NASA Джим Брайденстайн визнав зростання шансів виявити життя на Марсі. Завдяки останнім відкриттям.

Незважаючи на те, що на цей момент життя на Марсі не було зафіксоване, фахівець визнав, що шанси на це продовжують рости. «Чим більше ми шукаємо, тим більше дізнаємося, що всі необхідні, як ми вважаємо, для існування життя елементи є або були на Марсі в минулому», — поділився Брайденстайн, зазначивши, що трохи раніше вченим вдалося виявити під поверхнею Марса воду в рідкому вигляді.

Крім іншого дослідниками було встановлено, що на планеті є молекули органічних речовин. Також в NASA вважають, що найшвидшим шляхом до відправки людей на Марс є використання Місяця. Так, саме на єдиному природному супутнику Землі фахівці могли б попрактикуватися в експлуатації технологій, які згодом планується використовувати на Марсі

: cikavosti.com

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