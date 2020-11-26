В Москве госпитализировали с инсультом звезду фильма «Бриллиантовая рука»

В ночь на четверг, 26 ноября, стало известно о госпитализации известной советской и российской актрисы Светланы Светличной.

О том, что звезда экрана попала в одну из московских больниц, сообщил Пятый канал со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным собеседника телеканала, артистку доставили в клинику с инсультом, сейчас Светлана Светличная находится под наблюдением врачей.

Он также рассказал, что 80-летняя актриса пожаловалась на головную боль, однако потом ей стало хуже, пришлось вызвать врачей. Медики «Скорой помощи» заподозрили инсульт и приняли решение о срочной госпитализации.

Напомним, в начале ноября в одном телешоу Светлана Светличная рассказала, что ее старший сын Алексей и внучка Мария мечтают сжить ее со света из-за ее квартиры, которой родственники актрисы якобы мечтают завладеть. Светличная считает, что сына сгубил алкоголь. А внучка ей просто завидует.

Украинскому зрителю Светлана Светличная известна по фильмам «Бриллиантовая рука» («Не виноватая я… Он сам пришёл!»), «Новые приключения неуловимых», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», другим.