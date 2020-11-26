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В Чернобыле срочно проверили уровень радиации после информации об огромном всплеске

26.11.2020

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Чернобыле 25 ноября проверило информацию о всплеске загрязнения, накануне опубликованную активистами.

Установлено, что радиационный фон в Чернобыльской зоне находится в пределах допустимых уровней. Результаты проверки опубликовала пресс-служба агентства на странице в Facebook.

Специалисты объяснили, что якобы значительное превышение радиационного загрязнения датчики показали из-за метрологической проверки. Во время нее те облучались стандартным источником высокой мощности.

«Проведение этих работ привело к повышению МЭД на 1,5-2 часа. Начиная с 19.11.2020 датчики измерения МЭД «Gamma TRACER» работают в обычном режиме», – пояснили в госагентстве.


 

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