Как действуют схемы на рынке автомобильных номеров и когда подумают о водителе

Выдача автомобильных номеров сейчас — это филиал ада с дрянным выбором, вместо того, чтобы сделать все с помощью смартфона, в том числе и выбрать красивый набор цифр, надо тащиться в сервисный центр МВД и выбирать из тех номеров, которые есть в наличии. А если номера закончились, приходилось ждать, пока завезут новые.

А за всем этим стояла одна большая схема, в которой два участника сидели на госзаказах. Они реально выкачивали государственные деньги, потому что так сейчас работает эта система, и наши с вами, потому что по итогу именно автовладельцы оплачивают стоимость этого номера, который стоит от 108,60 грн до почти тысячи при индивидуальном заказе. Что происходит на рынке автономеров и будет ли вам от этого хоть какая-то польза — в расследовании нашего издания.

Договорняк

Четкую схему, которая есть сейчас на рынке выдачи автомобильных номеров, ясно показывает информация на площадке PROZORRO. Если рассматривать 2017-2020 годы, ясно видно, что рынок изготовления номеров для государства поделили два предприятия — ООО “Светофор” в Харькове и дочернее предприятие “Завод “Динамо-Силейр”, г. Днепр.

Следите за руками. Оба предприятия по очереди побеждали в госаукционах, не снижая цену.

Примеры? Пожалуйста.

Аукцион от 26.06.2017 года. Три раунда торгов. Ожидаемая стоимость закупки номеров 87,6 млн грн. “Завод “Динамо-Силейр” дает 86,3 млн, на 1,25 млн дешевле, оппонент — ООО “Светофор” отдает победу.

Но получает свое уже при следующей закупке, на аукционе от 21.03.2018 года. При ожидаемой стоимости 152,7 млн грн ООО “Светофор” предлагает на 1,17 млн меньше — 151,6 млн грн. “Завод “Динамо-Силейр” ожидаемо уступает.

Те же признаки прямого договорняка двух производителей видны и в закупках транзитных номерных знаков.

В 2020 стало лучше

Но уже в 2020 году Главный сервисный центр МВД либерализирует тендерную документацию — и вуаля, ситуация кардинально меняется. 13.03.2020 в закупке участвует пять предприятий. При ожидаемой стоимости в 101,2 млн грн побеждает ООО “Автомотознак” (Киев) с предложением 66,4 млн грн. Сами видите разницу, это 34,8 млн грн или 34% от цены. Легко сравнить с тем, что было раньше, при монополистах. Торговались, кстати, только новые участники. ООО “Светофор” и “Завод “Динамо-Силейр” по традиции цену не понижали.

Во время аукциона от 22.06.2020 участвует четыре компании. Два старых знакомых, которые все еще надеются разыграть старую схему, “ООО “Светофор” и “Завод “Динамо-Силейр”. Кроме них — ООО “Спецзнак” (Киев) и ЧП “Автовин” (Черновцы). При объявленной стоимости в 23,2 млн грн победило предложение от ООО “Спецзнак” — около 13 млн, что на 10,2 млн грн дешевле. То есть, нормальные конкурентные торги позволяют экономить деньги.

Что будет

Вот уже месяц как в Раде зарегистрирован законопроект, который должен сделать выдачу автомобильных номеров еще проще.

Дефицит и нехватка знаков исчезнут как явление. Заводы начнут работать в рынке, под клиента. Так происходит в ЕС, например в Германии, где при регистрации автовладелец получает техпаспорт и комбинацию символов, а потом делает знак в частной компании, которая расположена рядом. Или заказывает онлайн.

Это помогает сразу сделать номера на автомобиль американского, японского или арабского происхождения, а не лепить туда стандартный 520Х112 мм.

“Проект акта разработало Министерство внутренних дел Украины по собственной инициативе с целью упорядочить процедуру присвоения и изготовления номерных знаков для транспортных средств, которые подлежат государственной регистрации, и номерных знаков для разовых поездок, а также ведения учета субъектов хозяйствования, которые их изготавливают”, — говорится в объяснительной записке к законопроекту №4213. Ее написал глава МВД Арсен Аваков. В последнее время министерство запустило много полезных реформ, укрепляя позиции страны в киберзащите, работая над безопасностью движения и закупая спасательное оборудование. Теперь они хотят сделать проще получение номеров. Главное, чтобы при этом не создать условия игры для старых схем.