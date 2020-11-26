Ползучая аннексия: Российская мафия, под прикрытием силовиков РФ скупают европейские активы

Исторически агрессивно настроенная Россия уже апробировала разные способы не только влиять на внутреннюю политику разных европейских стран, но и отбирать у них исторические территории.

Методы таких гибридных войн разные, но всегда сводятся к одному – контроль и гегемония над более слабыми субъектами международной политики для достижения своих целей. Так было с Молдовой, от которой откололи Приднестровье и на десятилетия заморозили конфликт, так было и с Украиной, у которой в наглую «отжали» Крым, прикрывая преступление слоганами о «защите русскоязычного населения» и под тем же соусом заморозили Донбасс.

Но есть еще один способ установления контроля, для Европейских стран, против которых открытая агрессия недопустима – установление контроля над ними через скупку национальных активов не резидентами Европы. Это, со временем, дает возможность максимально интегрироваться в экономическую и банковскую систему, для получения дополнительных рычагов влияния на власти через шантаж и манипуляции.

Такая схема активно реализуется в ряде маленьких европейских стран, в частности – Чехии. Основные исполнители этой стратегии – представители российской мафии, которые работают под прикрытием Генштаба РФ, ГРУ и ФСБ. Да и сами агенты спецслужб, как правило имеющие двойное гражданство, часто являются владельцами европейского бизнеса или инвесторами.

Их бизнес часто используется для отмывания грязных денег российской мафии, финансирования европейских политиков, праворадикальные европейские партии и движения, не представленных в законодательных собраниях.

Простые россияне, приезжающие в Европу на ПМЖ, в кратчайшие сроки открывают успешные бизнесы с многомилионным оборотом, что не удается самим европейцам, в основном именно благодаря финансовой и ресурсной поддержкой спецслужб РФ и сетью агентов ГРУ Генштаба РФ окутавших всю Европу.

Одним из таких ярких примеров, как сообщает авторитетное издательство « Moscow-post», является владелец люксовой чешской компании «MERCURY Jewellery s.r.o» — Валерий Баранов (Valerij Baranov), гражданин Чешской республики, якобы отказавшийся от гражданства Российской Федерации. До того, как стать успешным европейским бизнесменом, Валерий Баранов был офицером Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Но, как показывает практика, когда речь идет о российских разведчиках – слово бывший, обычно, не уместно.

Его компания «MERCURY Jewellery&Watches» (mercury-jewellery.eu) является владельцем мультибрендовых магазинов ювелирных украшений и часов таких всемирно известных брендов, как Chaumet, Bvlgari, Franck Muller, Poljot-Iternational, Carrera y Carrera Chopard, Messika и других. Как правило, такие люксовые бутики создаются и содержатся для того, чтобы под из прикрытием финансировать деятельность агентуры ГРУ в Европе и отмывать грязные капиталы преступных группировок, а также выводить и обналичивать деньги, заработанные в России нечестным путем.

«MERCURY Jewellery&Watches» Валерия Баранова долго не привлекала к себе внимание, пока не угодила в скандал, когда один из российских миллионеров купил там в подарок дорогое ювелирное украшение Carrera, а по приезду в Москву, проведя экспертизу, узнал, что оно поддельное.

Вспыхнувший конфликт, несмотря на неприкрытое мошенничество в особо крупных размерах, очень быстро замяли, очевидно не обошлось и без вмешательства агентов ГРУ и ФСБ.

Не возникло у Валерия Баранова проблем с полицией и налоговой службой и в самой Чехии – европейской страны, где закон чтится и соблюдается превыше всего.

И здесь не обошлось без помощи российских покровителей Баранова, интегрированных в местную правовую систему,и имеющих на нее влияние через грязные деньги российской мафии.

Сложившаяся ситуация несет в себе угрозу не только простым, добродушным гражданам Чехии, которых могут запросто обвести вокруг пальца российские бандиты и агенты спецслужб.

Эта ситуация угрожает и национальной безопасности страны – ведь засилье таких «бизнесменов» и укрепление их позиций, пронизывающее все органы власти, может очень скоро спровоцировать повторение сценариев, реализованных в ряде других, менее развитых, европейских стран.

Надеемся, что чешские спецслужбы не спят и в скором времени дадут ответы на вопросы относительно таких «бизнесменов», как Валерий Баранов (Valerij Baranov)

– является ли он действующим офицером спецслужб РФ;

— официально ли прекращено его гражданство Российской Федерации;

— и самое главное, происхождение капиталов, на базе которых велась и ведётся деятельность компаний MERCURY Jewellery s.r.o, «Manoth Property, s.r.o» и других компаний, владельцем которых он является.

Также надеемся, что этот вопрос заинтересует и банки, через которые ведётся эта преступная деятельность.