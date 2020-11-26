Американці відкликають з ринку 6 млн автомобілів

Шість мільйонів автомобілів відкличе з ринку американський виробник Дженерал Моторз. Причина — ймовірні несправності в системі роботи подушок безпеки. Провести сервісну кампанію вимагало Національне управління безпеки руху на трасах — при міністерстві транспорту США. Йдеться, зокрема, про вантажівки й позашляховики, випущені з 2007-го по 2014-й роки. На них встановлені подушки фірми Таката. Про це повідомили журналісти «Першого Ділового».

Як показали випробування, існують ризики того, що під дією вологи та високих температур газогенератор може здетонувати. Тоді подушка безпеки спрацює неправильно, а металеві шматки потрощеного резервуару влетять до салону під тиском і на великій швидкості. У керівництві автоконцерну переконані — ремонтувати автівки немає необхідності та навіть просили регулятора скасувати відкликання машин із ринку.

Натомість Міністерство транспорту у своїй позиції виявилося непохитним. Тож тепер переобладнання всіх заявлених автівок обійдеться Дженерл Моторз у мільярд 200 мільйонів доларів. Уперше про проблеми з подушками безпеки Таката повідомили на початку двохтисячних. Відтоді по всьому світу відкликали десятки мільйонів машин 19-ти відомих автовиробників. Лише у Сполучених Штатах під сервісні кампанії потрапили 63 мільйони подушок. За 11-ть років розрив газогенератора в подушках безпеки Таката спричинив 18-ть летальних випадків. 15-ро загинули в автомобілях марки Хонда, двоє — у Форд і ще одна людина – у БМВ.

: fbc.ua

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