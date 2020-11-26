“Укрзалізниця” призначає додаткові потяги на зимові свята

“Укрзалізниця” відновлює рух низки поїздів напередодні новорічних свят, а також призначає додаткові і продовжує окремі маршрути.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Відновлюється рух поїздів:
- № 13/14 Київ – Солотвино (Тересва) з 13 грудня.
- № 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів з 13 грудня.
- № 58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля з 13 грудня.
- № 70/69 Маріуполь – Львів з 13 грудня.
- № 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня.
- № 357/358 Київ — Рахів з 18 грудня.
- № 745/746 Київ — Славське з 15 грудня.
- Вже відновлено курсування поїздів № 142 Львів — Бахмут та № 217/218 Київ — Рахів.
Призначено курсування додаткових поїздів:
- №168 Львів — Одеса курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020 та 3 січня 2021;
- №198 Ковель — Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року;
- № 768/767 Київ — Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона —30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.
Призначені додаткові рейси наступним поїздам:
- № 774 Київ — Шостка на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021;
- № 782 Київ — Черкаси на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021.
Продовжено маршрут прямування поїздів:
- № 779/780 Суми — Вінниця.
З 13 грудня цього року щоденно курсуватимуть поїзди:
- № 41/42 Дніпро — Трускавець;
- № 43 Івано-Франківськ — Київ;
- № 45/46 Лисичанськ — Київ;
- № 118/117 Чернівці — Київ.