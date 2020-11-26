Заседание ТКГ было жестким, Кравчука достали, – Гармаш

Заседание Трехсторонней контактной группы 25 ноября было одним из самых «жестких», а российская сторона «достала даже всетерпеливого, дипломатичного» главу украинской делегации Леонида Кравчука.

Об этом в Facebook заявил член делегации Украины в ТКГ, журналист из Донецка Сергей Гармаш. По его словам, Россия и ее «представители ОРДЛО» настаивали на рассмотрении документа, поданного «Л/ДНР», хотя последние даже не являются членами Группы. Их функции – только «согласовывать и консультировать».

«Тем более, что я тоже представитель ОРДЛО, но я не хочу иметь ничего общего с тем, что делают и творят представители ОРДЛО, приглашенные на переговоры российской делегацией», – написал Гармаш.

По его словам, «нечлены переговоров» (то есть, представители «Л/ДНР») заинтересованы в том, чтоб конфликт на Донбассе не заканчивался.

«Потому что пока он идет, – они «министры» и «полпреды», а кем они будут в случае его окончания – мелкими клерками в России?» – спросил журналист.

Он рассказал, что на заседании ТКГ в среду Кравчук в очередной раз попросил РФ официально представить план действий от российской делегации, либо подать план ОРДЛО от имени делегации России.

В ответ на это представитель президента РФ в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов заявил, «что если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может».

«Раз у Москвы нет желания брать на себя ответственность за достигнутые договоренности, раз она продолжает играть в посредника, а не участника переговоров, то, очевидно, что все эти «дорожные карты ОРДЛО» рассчитаны не на мирное урегулирование, а просто на субъективизацию своих марионеток и понижение роли «нормандской четверки», в которой Россия оказалась одна против троих. Сегодня на ТКГ это было особенно явно», – написал Гармаш.

Он также раскритиковал действия стороны ОБСЕ. По его мнению, они предвзяты и больше «играют роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора».

Журналист привел пример, когда первый президент Украины поднимал руку, чтобы высказаться, а его «не замечали» и передавали слово представителям ОРДЛО от России. В то же время Грызлов, когда хочет что-то сказать, просто включает микрофон и говорит.

«Нас, представителей ОРДЛО от Украины, ОБСЕ вообще старается не видеть, хотя наш статус ничем не ниже приглашенных российской делегацией нечленов из оккупированных РФ Донецка и Луганска», – отметил Гармаш.

Он подытожил, что даже на субъективном уровне заметно: наглость Москвы и предвзятость ОБСЕ меняют настроения в делегации.







