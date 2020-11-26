У США почнуть тестувати на людях вакцину від раку

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США надало дозвіл для початку перевірки препарату PD1-Vaxx.

Клінічні випробування будуть зосереджені на пацієнтах з недрібноклітинним раком легені, повідомила компанія Imugene Limited. Дослідження було проведене науковцями з Онкологічного центру Університету штату Огайо – онкологічної лікарні Артура Дж. Джеймса і Дослідницького інституту Річарда Дж. Солова.

Вчені описали в своїй роботі потенційну терапевтичну протиракову вакцину, яка вивільняє пригнічені імунні клітини, що «вбивають» рак.

Результати, опубліковані в журналі Oncoimmunology, продемонстрували, що пептид PD1-Vaxx, перша вакцина-інгібітор контрольних точок, безпечний і ефективний засіб проти раку товстої кишки. Препарат також ефективний в придушенні зростання пухлини.

: new-s.com.ua

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