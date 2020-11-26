У Франції та Великій Британії послаблять карантин на зимові свята

Уряд Великої Британії вирішив пом’якшити карантинні обмеження на Різдво. Обмеження спростять із 23 по 27 грудня.

У цей період дозволятимуть вільно пересуватися країною жителям Шотландії, Англії та Уельсу, а північноірландцям — з 22 по 28 грудня. Водночас країна не планує пом’якшувати карантин для святкування Нового року, — передає Громадське.

У будинках, на вулиці або в релігійних установах дозволять збиратися людям із трьох різних домогосподарств. Однак їм усе ж буде заборонено збиратися в пабах чи інших закладах.

Також у різдвяний період не діятиме рекомендація про соціальну дистанцію всередині оселі для жителів об’єднаних домогосподарств. Для британців це означає дозвіл обіймати родичів.