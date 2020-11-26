В Запорожье из-за отрицательных тестов водителя скорой спасали от COVID-19 в обычной больнице

Водителя скорой помощи из Запорожья, заразившегося коронавирусом, положили в обычную больницу и лечили воспаление легких, поскольку два теста на COVID-19 показали негативный результат.

Историю болезни отца рассказала изданию «Телеграф» жительница Запорожья Екатерина Пчельникова. По ее словам, с самого начала пандемии мужчина строго соблюдал меры предосторожности, заботясь о здоровье семьи.

В какой-то момент из-за нехватки водителей на подстанции, ему пришлось выходить на работу через сутки, хотя обычный график – сутки через трое.

По словам Пчельниковой, в октября, вернувшись со смены, отец почувствовал себя плохо, его знобило. Температура поднялась до 38 градусов и пропало ощущение вкуса. Мужчина догадался, что заболел COVID-19.

После вызова «неотложки» родители поехали в больницу, где сдали тесты. Там же им сделали рентген – у обоих он показал одностороннюю пневмонию.

«На следующий день папе стало хуже, температура поднялась до 39-ти. Вызвали «скорую», коллеги проверили сатурацию – 92%, то есть, требуется госпитализация», – рассказала Пчельникова.

Она отметила, что ПЦР-тест сразу показал положительный результат у мамы и отрицательный у отца. По словам женщины, мама перенесла болезнь в легкой форме, находясь дома на изоляции, а вот папа попал в больницу.

Правда, мужчину из-за отрицательного результата теста положили не в специализированную «ковидную», а в обычную 4-ю городскую больницу.

Это медучреждение не оборудовано кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких.

«Думаю, что если сюда в тяжелом состоянии попадет больной с коронавирусом, но без подтверждения заболевания, и за него некому будет побеспокоиться, то он там и умрет, ему помочь не смогут», – предположила Пчельникова.

Второй тест ее отцу сделали спустя несколько дней в этой же больнице, где ему в отделении пульмонологии лечили воспаление легких. И он тоже оказался негативным.

Мужчине прописали цинк, витамин С, какой-то антибиотик и препарат для разжижения крови. Но эффекта от лечения не было.

«В выходной день я поздним вечером разговаривала по поводу отца с дежурным врачом. Врач говорит: «Он тяжелый, покупайте антибиотик» – и я в 10 часов ночи мчусь покупать лекарство за 5 тысяч гривен. Дорогое, конечно, но зато сбило папе температуру, которая неделю держалась под 40″, – рассказала жительница Запорожья.

Как оказалось потом, у пациента развился сахарный диабет, о чем он даже не догадывался.

Спустя неделю у мужчины сатурация начала падать до 80%, и его перевели в палату интенсивной терапии.

«Проходит часа 3, я звоню папе и узнаю, что к нему за это время так никто и не подходил, и ничего не подключили, ему становилось все хуже и хуже. И тогда от отчаяния я решилась позвонить в городской департамент здравоохранения. Там отреагировали сразу и папу срочно перевезли в специализированную 7-ю больницу», – рассказала женщина.

По ее словам, здесь сразу взяли необходимые анализы, провели обследования, и на этот раз тест, наконец-то, подтвердил COVID-19.

Отцу как медработнику уделили особое внимание, и часть лекарств, в том числе и инсулин, предоставила сама больница.

Женщина призналась, что на лечение семья потратила около 20 тысяч гривен.

«Ему делали на днях снимок, воспаление легких еще остается. Он и до сих пор получает кислород, благо тут перебоев с ним нет. Вот только если тест не показывает COVID-19, то тебя сюда не положат», – предположила Пчельникова.