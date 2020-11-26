Владелец конкурса “Мисс Украина” бизнесмен Юрий Агеев продает Минобороны керосин и дизельное топливо

Юрий Агеев удачно стал на разлив для Минобороны не только авиакеросина, но и дизельного топлива.

Его ООО “Люкс Краина”, начиная со второй половины 2020 года, выиграла подряды на почти 700 млн грн на армейских закупках дизеля. При том, что включилось в разлив только весной этого года.

Поставки трейдер Агеева осуществляет с “Укргазвидобування”, входящего в структуру НАК “Нафтогаз Украины”. Того самого “Укргазвидобування”, из-за махинаций с которым (на 3 млрд грн) скрывается за границей бизнес-партнёр Агеева конезаводчик Александр Онищенко.

“Все ходы записаны”