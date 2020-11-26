Дієтолог розповів, що потрібно організму, коли хочеться солодкого

Вчені з’ясували, що будь-які слабкості – це сигнал організму, але як розпізнати, чого йому не вистачає і що робити, якщо смакових «хочу» занадто багато?

Пристрасті до певних продуктів з’являються у кожного з нас. На це впливають багато нюансів: фізичний стан (хвороба), життєвий етап (вагітність), характер, статура, діяльність, навантаження, робота і оточення, пише maximum.fm

Але якщо вам чогось дуже хочеться, це привід розібратися, чи все у вас добре? Такі сигнали не можна ігнорувати. Необхідно розібратися, чому вас тягне саме на цей продукт.

Якщо ви весь час хочете солодкого – цукерок, тістечок та тортів – можливо, у вас серйозний дефіцит хрому в організмі, ця речовина підтримує рівень цукру в крові. Що робити в цьому випадку? Йти до лікаря, він все перевірить і підбере спеціальний мінеральний комплекс, який допоможе заповнити все необхідне без солодкої дієти. Їжте броколі, зелену квасолю, салат, зелень, виноград і тунець, тоді рівень хрому нормалізується. Чим більше солодкого їсте, тим більше хочеться. Постарайтеся замінити цукор рослинною їжею, адже саме її просить ваше тіло. Якщо вам дуже хочеться тістечка, обдуріть організм, з’їжте курагу, родзинки, чорнослив та інші сухофрукти.

Якщо ваша манія – шоколад, потрібно перевірити, чи достатньо у вас магнію, який дуже потрібен для роботи імунітету і нервової системи. Однак шоколад краще замінити квасолею, гречкою, сочевицею, насінням гарбуза, горішками і авокадо. Непогано скористатися біологічно активними добавками.

: changeua.com

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