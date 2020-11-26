Верховний суд підтвердив вирок наймолодшій довічниці

24-річній Сніжані Кругляковій підтвердили вирок – довічне позбавлення волі за вбивство двох осіб. Таке рішення Верховний суд ухвалив 25 листопада.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

Трохи більше години знадобилося суду, щоб вирішити долю дівчини. Судді вислухали скарги адвокатів і пояснення самої засудженої.

Як встановлено судом першої інстанції, 27 квітня 2018 року Круглякова, перебуваючи за місцем проживання у квартирі в Чернігові, на ґрунті неприязних відносин з приводу її нетрадиційної орієнтації, убила свого опікуна Столбова та його колишню дружину Копилову. Чоловікові дісталося 33 удари ножем у голову, тулуб та кінцівки, а Копиловій – 38 ударів ножем. Від поранень вони померли на місці. Деснянський суд Чернігова засудив дівчину до довічного ув’язнення. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

Версія засудженої така, що опікун спочатку сам убив свою дружину, з якою був розлучений, хоча вони проживали разом. Дівчина визнає, що вбила Столбова під час самооборони.

Адвокат Бузаков каже, що нема доказів, Сніжана била ножем також Столбову. Нагрудна камера поліцейського зафіксувала нібито дівчина, виходячи із під’їзд, викинула на вулиці упаковку від гумових рукавичок. Однак з місця злочину самих рукавичок так і не вилучили, біля трупа жінки лежала лише частина рукавички. Відсутність рукавичок і слідів крові на ножах суд пояснив тим, що засуджена знищувала докази. На думку адвоката, суд зайняв обвинувальну позицію і виніс вирок на припущеннях, пояснюючи відсутність доказів їх знищенням.

Захисник нагадав, що дівчина і сама постраждала – закрита черепно-мозкова травма, гематома правого ока, порізи рук. Але суд не надав уваги версії про необхідну оборону.

Адвокат Кравченко повідомив, що Круглякова є наймолодшою із 23 жінок, яким в Україні призначено пожиттєве ув’язнення. Довічне дівчині призначили у віці 23 років. Він вважає, що цю справу розглянули із надзвичайним формалізмом. Те, що дівчина переховувалася у санвузлі, підтверджується матеріалами справи і стіни цієї кімнати були повністю у крові Круглякової. Водночас не перевірялася кров на шортах загиблого Столбова.

Захист наполягав на скасуванні попередніх рішень і скеруванні справи на новий розгляд до першої інстанції.

На думку захисника, покарання надто суворе. Раніше до кримінальної чи адміністративної відповідальності дівчина не притягувалася. До затримання, зі слів адвоката, була активним членом суспільства, має вищу освіту (психолог), мала постійну роботу, характеризувалася позитивно.

Сьогодні в Україні не існує механізму перегляду такої міри покарання, як довічне ув’язнення, окрім помилування (через 20 років в’язниці засуджений може просити президента про помилування).

У справі «Петухов проти України» у 2019 році Європейський суд зазначив, що в державах, де нема механізму перегляду довічного ув’язнення, то таке покарання суперечить Конвенції про права людини. Інститут помилування президентом не задовольняє вимоги Конвенції. (Вирок Петухову Верховний суд також не скасував).

Круглякова наполягає на тому, що захищалася.

«Я лежала лицом в пол, Столбов был на мне, одной рукой душил, другой выдавливал глаз. А потом разбил мне о голову банку», – розповіла вона.

Однак суд не повірив у цю версією, повіривши прокурору, що тілесні ушкодження дівчина могла завдати собі сама. Експертиза підтвердила ушкодження у Круглякової шийного хребта (від можливого удушення), але у вироку суд це не згадав.

Зі слів засудженої, у вироку спотворено послідовність подій.

«Суд утверждает, что события начали разворачиваться на кухне, так как там имеется стул со следами крови. Следствие не выяснило, чья это кровь, но тем не менее указывает на те, что Слобов то ли спал, то ли сидел за столом и я на него напала. Сразу же пишеться о том, свидетелями это подверждается. Хотя свидетели только характеризовали звуки, которые они слышали в соседних квартирах. Соответственно можно сделать вывод, что они слышали, как он сидел за столом. Можно обратить внимание на фотографии с места происшествия. Видно, что на краешке стола стоит стаканчик наполненный чем-то, этого никак не могло произойти. В то же время была идея у потерпевших, что он спал, я внезапно напала и он не смог защититься. В то же время суд утверждает, что у нас была перепалка… Далее якобы выйшла моя тетя и на пороге спальни я на нее напала, о чем свидетельствует след крови. Дело в том, что кровь это моя и идет она из спальни в ближайшую комнату, а это туалетная комната. И кровь это моя и закрывалась я в туалете, когда убегала от Столбова».

За версією обвинувачення, після вбивства Сніжана змінила одяг і це пояснює, чому на ньому не було слідів крові. Теорія виникла, оскільки з шафи в кімнаті викинуто речі. Сама засуджена заперечує це.

«Почему-то переоделась в спальне, где были старые детские вещи. У меня была отдельная комната», – сказала вона.

Докази вини збиралися також через НСРД, які проводили з дівчиною, коли вона перебувала у лікарні. Її писали у розмовах з сестрою вбитої дружини опікуна, громадянкою Куліш, а також лікарем та «особою в цивільному». Зафіксовано, що в палаті Круглякова розповідає про початок сварки зі Столбовим, що збігається з її показаннями у судовому засіданні, але на запитання щодо подальших подій не відповідає або відповідає неохоче та ухильно, дає суперечливі пояснення.

Прокурор Подоляк вважає, що покарання відповідає тяжкості злочину і особі засудженої. Прокурор нагадав, що Верховний суд є судом права, а не факту, тому фактичні обставини уже не з’ясовуються. На його думку, на всі доводи захисту вже відповів апеляційний суд. Тілесні ушкодження дівчини є у межах доступності рук, тому вона могла завдати їх собі сама, як вважає прокурор. Загиблих він характеризує як нормальну родину, що ніколи не мала проблем із законом.

Потерпілі у справі – громадянка Куліш, яка є сестрою вбитої, та її чоловік. Куліш раніше працював у правоохоронних органах.

Слухаючи Круглякову у Верховному суді, потерпілий Куліш неодноразово заперечливо хитав головою. Його дружина в суд не прийшла.

Представник потерпілих Мурашко також не вірить у невинуватість Сніжани. Він каже, що тільки вона могла сховати гумові рукавички і розташування кімнат у квартирі дозволяло дівчині втекти і звернутися за допомогою, а не нібито ховатися у туалеті. Оскільки більше нікого в квартирі не було, то лише вона могла змити кров із ножів, які стали знаряддям вбивства. Представник потерпілих відзначив, що засуджена добре підготовлена психологічно, оскільки навіть психіатрам не вдалося її розговорити.

«Зважаючи на всі обставини злочину, нелюдську жорстокість, відсутність навіть натяку на каяття, цинічну брехню і бажання звалити вину вбиту нею рідну людину, мені здається, нічого іншого, аніж довічного позбавлення волі, вона не заслуговує, – сказав потерпілий Куліш. – Вона непередбачувана у своїх вчинках, хитра та підла у своїх задумах. Становить реальну загрозу для всіх оточуючих. Напевно, середовище та країна, в якій вона провела раннє дитинство, заклали в неї якості, що призвели до такого звірячого вчинку».

Круглякова є громадянкою Росії. За рішенням Чагодищенського районного суду Вологодської області РФ від 16.05.2006, мати дівчини позбавлена батьківських прав, також встановлено, що батько її долею не цікавиться.

У віці 12 років дівчинку забрав Борис Столбов, рідний дядько, військовий у відставці. В Україні вона проживала з ним та його дружиною, закінчила школу і закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за напрямком «Психологія». У 2013 при вступі до університету дівчина була на другому місці за кількістю балів серед абітурієнтів свого напрямку.

У 2014 році дівчина самовизначилася з сексуальною орієнтацією – жіноча гомосексуальність, про що у 2017 році дізналися опікун з дружиною, на ґрунті чого начебто неодноразово виникали конфлікти.

За матеріалами справи, 26 квітня 2018 Круглякова була весь день вдома і прибирала квартиру, вживаючи алкогольні напої. Близько 21 години з дачі додому повернулися дядько з дружиною. Чоловік ще пішов до гаражу і залишив там машину і вернувся додому близько 12 ночі напідпитку. У вітальній кімнаті Столбов побачив, що племінниця, розвішуючи випрану білизну, оголила груди, на яких було видно пірсинг. Через це виник конфлікт, який супроводжувався наріканнями Столбова щодо нетрадиційної сексуальної орієнтації дівчини. Чоловік сказав принести йому гумові рукавички, щоб видалити пірсинг. Дівчина нібито так розсердилася, що вирішила вбити опікуна.

Приблизно о 3 годині ночі, перебуваючи кухні, в стані алкогольного сп’яніння, Круглякова, за версією обвинувачення, завдала дядьку 30 ударів ножем в область голови, тулубу та кінцівок.

На грюкіт до приміщення кухні забігла господиня, яка побачила, як обвинувачена завдає удари ножем її чоловіку.

Дівчина з ножем кинулася наздоганяти жінку і на порозі спальні завдала їй не менше 38 ударів ножем. Від отриманих поранень жінка впала на ліжко і померла.

Верховний суд повідомив своє рішення, не пояснюючи мотивів. Повний текст із аргументацією суду мають озвучити 30 листопада.

sudreporter