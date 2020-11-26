Росія продовжує мілітаризацію дітей в анексованому Криму, незважаючи на пандемію, – правозахисники

Незважаючи на пандемію коронавірусу, Росія продовжує мілітаризацію дітей на анексованому Кримському півострові, чим порушує відразу ряд статей Конвенції про права дитини.

Про це на пресконференції у Києві 25 листопада розповіла експерт Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова, – повідомляє “Крим.Реалії”.

За її словами, насамперед йдеться про 6 статтю Конвенції, яка гарантує дітям захист їх здоров’я і життя. Сєдова підкреслила, що незважаючи на заборону масових заходів у Криму через пандемію, там продовжують організовувати масові пропагандистські збори за участю дітей, яких одягають в форму так званої “юнармії” і “змушують пропагувати службу в російській армії”.

“Це ганебне порушення, яке загрожує безпеці дітей. Такі випадки ми реєструємо постійно, і вони організовувалися не тільки влітку, коли пандемія трохи вляглася, але і зараз, коли ситуація стає більш загрозливою. Минулими вихідними ми знову зафіксували в Криму участь дітей в таких заходах”, — зазначила Сєдова.

Також правозахисниця звернула увагу на порушення 8 статті Конвенції про права дитини, яка гарантує право на вибір громадянства.

“Дітей позбавили права вибору громадянства України, хоча формально Росія не може його забрати, але вона робить все, щоб нав’язати своє громадянство не тільки дорослим, але й дітям, особливо тим, хто залишився сиротами. У них взагалі немає вибору”, — наголосила експерт.

За її словами, порушується і 29 стаття Конвенції про права дитини, в якій говориться, що дитина повинна виховуватися на принципах поваги до ООН, а також — 38 стаття Конвенції, яка говорить про те, що дитину повинні виховувати в повазі до норм міжнародного гуманітарного права.

“Справа в тому, що в документах ООН засуджуються акти агресії однієї держави щодо іншої — це вважається злочином і це записано в документах ООН. Але Росія повністю цим нехтує і виховує в дітях позитивне сприйняття акту агресії і окупації, стверджуючи, що це перемога і досягнення”, — наголосила Сєдова.

Експерт КПГ повідомила, що всі задокументовані факти порушення прав дітей на півострові передали в ООН і Міжнародний кримінальний суд для притягнення винних до відповідальності.