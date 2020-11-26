Джей Ло похизувалась розкішною фігурою у топі з глибоким декольте (фото)

Американська співачка та акторка 51-річна Дженніфер Лопез потішила фанатів новими пікантними світлинами.

Артистка запостила знімки на своїй сторінці в Instagram.

На фото Джей Ло позує у сріблястому блискучому топі з глибоким декольте та мініспідниці, демонструючи розкішну фігуру.

Ефектний образ доповнюють зачіска каре, прикраси та елегантний клатч. Саме так співачка постала на онлайн-церемонії American Music Awards.

“Перевірка енергетики! Поїхали!” – написала Джей Ло.

: tvgid.ua

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