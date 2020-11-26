Джей Ло похизувалась розкішною фігурою у топі з глибоким декольте (фото)

Американська співачка та акторка 51-річна Дженніфер Лопез потішила фанатів новими пікантними світлинами.
Артистка запостила знімки на своїй сторінці в Instagram.
На фото Джей Ло позує у сріблястому блискучому топі з глибоким декольте та мініспідниці, демонструючи розкішну фігуру.
Ефектний образ доповнюють зачіска каре, прикраси та елегантний клатч. Саме так співачка постала на онлайн-церемонії American Music Awards.
“Перевірка енергетики! Поїхали!” – написала Джей Ло.
: tvgid.ua
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