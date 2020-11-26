Хомчак: Суто військового вирішення питання на Донбасі я не бачу, і Генштаб ЗСУ також

Людські втрати від військової операції на Донбасі обраховуватимуться трьох-чотирьохзначними цифрами за просування на 3−5 кілометрів вглиб окупованих територій

Про це заявив на зустрічі з журналістами головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак,.

«Хочу, аби всі розуміли: суто військового вирішення питання на Донбасі я не бачу, і Генштаб ЗСУ також», – заявив генерал-полковник.

За його словами, військове розв’язання неможливе одразу з трьох причин. По-перше, Україна порушить міжнародне гуманітарне право у частині воєнних дій на території густозаселених районів.

«Ви знаєте, що таке Донбас. Коли один населений пункт одразу переходить у інший. Якщо почати там активні бойові дії, то одразу буде багато жертв серед цивільного населення. Жодна цивілізована країна нас не підтримає», – пояснив він. Крім того, за словами Хомчака, не можна буде застосовувати артилерію, бо ЗСУ всюди підійшли впритул до населених пунктів.

По-друге, серйозні жертви серед військових.

По-третє, Росія візьме кількістю.

«Вона має на сьогодні більше ресурсів. Тому ми зможемо взяти те, що захопимо раптово, нанести удари і утримати цю територію, але для цього потрібно, щоб склалися умови», – пояснив главком ЗСУ.

Хомчак також зауважив, що не всюди населення підтримує українських військових, тому на ЗСУ чекають «постріли у спину», а всі військові пересування по Донецькій і Луганській областях «зливатимуться» на «ту сторону».

«Танк не встигає завестися, як інформація вже пішла», – підкреслив він.

Тому, на думку голови Генштабу, треба ретельно прораховувати такі речі.