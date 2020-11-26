В Дании «поднялись из-под земли» убитые из-за коронавируса норки

Норки, которых уничтожили в Дании из-за коронавируса, «поднялись из-под земли» из-за газов. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Норок начало выталкивать наружу, потому что их похоронили на сравнительно небольшой глубине (около метра).

«По мере разложения в тушах могут образовываться газы. Это заставляет их немного расширяться. В худшем случае тело выталкивает из земли», — рассказали в датской полиции.

В полиции утверждают, что процесс является естественным, поскольку песчаная почва в этом регионе страны является слишком легкой и глубины могильников просто не хватило. Полицейские были вынуждены сверху засыпать могильники дополнительной почвой.

В Министерстве окружающей среды Дании говорят, что это «временная проблема», вызванная процессом разложения. Также в ведомстве пообещали круглосуточно контролировать территорию до того момента, пока не построят забор вокруг могильников, чтобы избежать возможных проблем для людей и животных.

При этом сообщается, что мертвые норки несут людям небольшой риск, поскольку коронавирус в основном передается только через живых животных.

Помимо того, по информации датских журналистов, норки могут быть похоронены слишком близко к подземным водам и озерам, что вызывает опасения загрязнения источников питьевой воды. Известно, что по состоянию на данный момент как минимум два мэра датских городов уже потребовали раскопать могильники и сжечь тела норок.