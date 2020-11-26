США предупредили Израиль, что могут нанести удар по Ирану в самое ближайшее время

Силы обороны Израиля в течение последних недель получили указание от Вашингтона подготовиться к возможному военному удару США по Ирану, до того, как президент Дональд Трамп покинет свой пост.

Как передает сегодня «Укринформ», об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам источников, меры, которые может принять израильская армия, связаны с возможным ударом Ирана по Израилю непосредственно или через силы, находящиеся в Сирии, Секторе Газа и Ливане.

Отмечается, что израильское правительство проинструктировало армию о готовности «не из-за каких-то разведывательных данных и оценок», что Трамп нанесет такой удар, а из-за «очень чувственного периода» до инаугурации Джо Байдена 20 января.

В Израиле ожидают предупреждение от Белого дома в случае нанесения удара по Ирану. Однако, как пишет издание, Израиль обеспокоен, что не будет иметь достаточно времени для подготовки к иранскому ответу. Поэтому армия уже начала учитывать, что такой сценарий возможен.

Ранее The New York Times со ссылкой на четыре источника, среди которых действующие и бывшие представители власти, писало, что Трамп рассматривал возможность удара по одному из ядерных объектов Ирана — заводу в городе Натанз.

Однако его отговорили советники.

Это произошло в ходе одного из совещаний в овальном кабинете после того, как международные инспекторы сообщили о «значительном увеличении запасов ядерных материалов» в Иране.

По информации источников издания, старшие советники, среди которых были вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер и председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, отговаривали Трампа от этой идеи.

Они предупредили, что это «может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели его президентства».