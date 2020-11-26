Григоришин оставил Лукьяненко и Новинскому финансовый сюрприз

В течении лета 2020 года Владимир Лукьяненко сосредоточил контроль над Сумским научно-производственным объединением (экс-НПО им Фрунзе) – в канун больших проблем со “Сбербанком”.

“Сбербанк” (дочка российского “Сбера”) в шаге от того, чтобы положить ПАО “Сумское научно-производственное объединение”, крупного производителя газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций, на финансовые лопатки.

10 ноября Северный апелляционный хозсуд оставил без удовлетворения апелляцию дочернего предприятия НПО “Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб”, которое пыталось аннулировать свое поручительство по кредиту. Долг по нему составляет 40,1 млн долларов США и 672 млн грн. За его взыскание банк взялся в конце 2019 года, подав иски о солидарной ответственности НПО и его “дочки”.

Долг может оказаться неподъемным для НПО, годовой оборот которого едва достигает 1 млрд грн. Его можно считать своеобразным “приветом” от экс-акционера – основателя группы “Энергетический стандарт” Константина Григоришина. Кредит был взят в 2011 году под личные обязательства НПО, которым на тот момент управлял Григоришин. Его структуры были лишь одним из акционеров кипрской Stremvol Holdings Limited, которая владела 83,74% акций объединения.

На фото – Владимир Лукьяненко

Другой акционер, гражданин РФ и экс-гендир НПО, Владимир Лукьяненко, безрезультатно добивался равного доступа к управлению активом и в 2012 году для этих целей уступил часть своего пакета Вадиму Новинскому, который набрал политический вес вместе с приходом к власти Виктора Януковича.

Однако добиться своего новым партнерам удалось не через украинскую Фемиду, а благодаря британской. Еще до конфликта между Лукьяненко и Григоришиным был подписан опцион на выкуп первым у второго доли в НПО.

Опцион был нарушен, что дало зацепку Лукьяненко и присоединившемуся к нему Новинскому перенести спор в Лондонский коммерческий арбитраж, который в 2016 году обязал Григоришина выплатить оппонентам 305 млн дол США. Столь большая сумма предопределена тем обстоятельством, что истцам удалось доказать, что их оппонент – Григоришин – все годы единоличного контроля над НПО выводил из него прибыль и деньги, среди которых, как оказалось позже, и кредиты “Сбербанку”.

О том, что НПО не собирается платить по счетам, стало известно осенью 2019 года аккурат после смены менеджмента. Летом 2019-го Григоришин и Лукьяненко подписали мировое соглашение, в рамках которой договорились об урегулировании “британской” ситуации.

На фото – Вадим Новинский

Первый этап предполагал смену управленческой команды НПО. Лукьяненко вернулся к управлению объединением, а в набсовет вошли в том числе представители “Смарт-Холдинга” Новинского.

На втором этапе Лукьяненко и Новинский принялись делить активы Григоришина. Еще тогда предполагалось, что к ним отойдут не только акции самого НПО, но и доля в “Харьковоблэнерго” в размере 29% акций (контрольный пакет у государства).

Сделка, по данным “ОЛИГАРХА”, была завершена лишь в июне 2020 года. Stremvol Holdings вышла из состава акционеров НПО. Новым владельцем 83,74% акций стала Inter Growth Investments. Через швейцарскую Torberg Beteiligungen AG ею владеет сам Лукьяненко.

Также к Inter Growth Investments перешли в собственность доли в “дочках” НПО – упомянутой ДП “Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб” и ООО “Сумское машиностроительное НВО”. Имеет ли еще отношение Новинский к ним всем через Inter Growth Investments неизвестно. В реестрах бенефициаром последней указан только Лукьяненко.

Что касается Новинского то, судя по всему, его часть “пирога” будет заключаться (и, возможно, не ограничиваться) в приобретении 29% акций “Харьковоблэнерго”, которыми пока еще владеет григоришинская Garensia Enterprises Limited. Как писал “ОЛИГАРХ”, осенью АМКУ заявил о начале рассмотрения заявки кипрской компании Lovitia Investments Limited народного депутата Вадима Новинского.

Владислав Боровиков

«ОЛИГАРХ»