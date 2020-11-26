62-летняя мама Дана Балана в стильном платье похвасталась стройной фигурой

Публика удивилась, насколько в Людмилы подтянутая фигура. Читай, чтобы узнать больше.

Певица и телеведущая Людмила Балан, которую называют копией Тины Кароль, поражает своим моложавым видом. В свои 62-года молдавская звезда выглядит гораздо моложе своего возраста. Поклонники до сих пор не понимают, как знойной блондинке удается не стареть и быть такой стройной.

В личном Instagram-аккаунте, который уже насчитывает 26,3 млн подписчиков, мама Дана Балана продемонстрировала роскошную фигуру в очаровательном наряде. Артистка надела стильное платье горчичного цвета в горошек. Ее прямые волосы были аккуратно уложены, а на лице нежный макияж, который подойдет женщинам на любой возраст.

«Одно — дерево счастья, другое — дерево печали. Какое дерево будешь поливать, такие плоды и будешь вкушать», – написала Балан.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Ludmila Balan (@ludmilabalan_tantiludmila)

: showbiz.clutch.ua