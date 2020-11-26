Поліція — про Подільський міст: «Кузні на Рибальському» було перераховано 3,2 млрд грн

10.11.2020 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчого Нацполіції та продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000425 від 14.05.2019 на 12 місяців — до 14.11.2021.

Згідно з судовими матеріалами, слідство встановило, що “службові особи КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Мостобуд» та ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», із залученням ряду інших товариств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві»” (цитата).

Нижче — витяг з ухвали Печерського райсуду м. Києва від 10.11.2020:

“Установлено, що за результатами проведених процедур закупівель відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» визнано переможцем за процедурою відкритих торгів, який протягом 2017-2019 років проводив роботи із будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, на підставі укладених із Дирекцією договорів генпідряду № 11/04-17 від 11.04.2017, № М12/04-17 від 12.04.2017 та № М 20/07-17 від 20.07.2017.

Разом із цим встановлено, що ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» до визнання переможцем за процедурою відкритих торгів та відповідно укладення договорів підряду, досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору, що передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», не мало. Більше того статутний капітал Товариства складав всього 1000 гривень, а кількість працівників та обладнання, не могли належним чином забезпечити виконання робіт за об`єктом будівництва, що в свою чергу ставить під сумнів законність проведення тендеру та заангажованість визначення переможця із «Будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Так, подальшим розслідуванням установлено, що роботи, за договорами №№ 11/04-17, 20/07-17 та 12/04-17 ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» самостійно робіт не виконувало, а залучало такі субпідрядні організації:

ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (код ЄДРПОУ 14312364), згідно договору підряду від 20.04.2017 № 180-17, виконано робіт на суму 802 778 924,69 грн., перераховано коштів на суму 1 121 530 445,93 грн.;

ТОВ «Україно-європейська будівельна група» (код ЄДРПОУ 41400732), згідно договору підряду від 02.10.2017 № 210/17, виконано робіт на суму 171 289 659,41 грн., перераховано коштів на суму 182 195 000 грн.;

ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» (код ЄДРПОУ 36972558), згідно договору підряду від 03.07.2017 № 03/07-2017, виконано робіт на суму 57 881 860,22 грн., перераховано коштів на суму 87 205 898,01 грн., згідно договору підряду від 14.04.2018 № 1405/1-18, виконано робіт на суму 13 947 188,91 грн., перераховано коштів на суму 13 894 000 грн.

ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780), згідно договору підряду від 30.10.2017 № 3010/2, виконано робіт на суму 8 662 368,05 грн., перераховано коштів на суму 8 554 071,94 грн.;

ТОВ «Стар Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 38870330), згідно договору підряду від 08.08.2017 № 808, виконано робіт на суму 18 103 864 грн., перераховано коштів на суму 25 503 896 грн.;

ТОВ «Гранд Тесла» (код ЄДРПОУ 39002560), згідно договору підряду від 09.10.2017 № 549-07/17, виконано робіт на суму 27 718,88 грн.

Генпідрядник — ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» проводило придбання матеріальних ресурсів, які у подальшому передавали зазначеним підрядним організаціям, як давальницька сировина. Згідно інформації від ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» протягом 2017 — 2018 років передало товарно-матеріальні цінності на загальну суму 118 705 033,08 грн, зокрема: ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» у 2017 році на суму 544 764,78 грн., у 2018 році — 25 386 562,98 грн.; ТОВ «Україно-європейська будівельна група» у 2018 році на суму 840 000,0 грн., ТОВ «БК «Адамант» у 2017 році на суму 9 703 816,89 грн., у 2018 році — 46 339 839,41 грн.; ТОВ «Стар Груп ЛТД» у 2018 році на суму 1 487 537,91 грн., ТОВ «Спецпідземінжбуд» у 2017 році на суму 4 035 361,01 грн., у 2018 році — 2 828 735,93 грн.

Органом досудового розслідування здобуто інформацію, що субпідрядна організація ТОВ «Україно-європейська будівельна група», самостійно роботи не виконувала, а на підставі договору субпідряду від 03.10.2017 № 310-17 залучила до виконання робіт ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375). ТОВ «Україно-європейська будівельна група» перерахувало ТОВ «Спецпідводбуд-7» кошти на суму 181 989 000,00 грн., а загальна вартість виконаних ТОВ «Спецпідводбуд-7» робіт на Об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» склала 115 869 499,37 грн. Згідно перевірки, зазначено у актах ф. № КБ-2в, під час будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, ТОВ «Спецпідводбуд-7» використало 15 387 тон каменю бутового М100-300 на загальну суму 6 492 367,2 грн (з ПДВ) та сіток із композитних матеріалів (сітка нейлон), продавцем яких була компанія «Глоубал Авіейшн Лімітед» (місто Дубай, Об`єднані Арабські Емірати) у кількості 4 400 шт. на загальну суму 91 329 216,0 грн. (з ПДВ).

Субпідрядна організація ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», самостійно роботи не виконувала, а на підставі договорів субпідряду залучила до виконання робіт ТОВ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ 38039364), ТОВ «Бракман Україна» (код ЄДРПОУ 37756947), ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (код ЄДРПОУ 22202218) та ТОВ «Інжинірингова мостова компанія» (код ЄДРПОУ 41017120).

ТОВ «Інжинірингова мостова компанія» виконувало роботи на субпідряді у ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському», згідно договору субпідряду від 28.07.2017 № 361-17, але також не самостійно, а залучали субпідрядні організації, такі як ТОВ «ТЕХНОБУДСНАБ» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Інвестиційно будівельна компанія «ЄВРОБУД» (код ЄДРПОУ 42042582) та ТОВ «УкрМістАнтикор» (код ЄДРПОУ 32775132). Згідно перевірки, субпідрядними організаціями — ТОВ «ТЕХНОБУДСНАБ», ТОВ «ІБК «Євробуд» та ТОВ «УкрМістАнтикор» виконання робіт та надання послуг оформлювалось актами довільної форми, тобто не за формами № КБ-2в та № КБ-3, як визначено п. 6.4.2 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, що є порушенням. Так, у актах ТОВ «ТЕХНОБУДСНАБ», ТОВ «ІБК «Євробуд» та ТОВ «УкрМістАнтикор» зазначено лише обсяги виконаних робіт, у тому числі робота техніки та вартість робіт без зазначення витраченого на роботи робочого часу, найменування будівельних машин, механізмів, періоду виконання робіт.

ТОВ «Мостобуд» виконувало роботи на субпідряді у ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», згідно договору субпідряду № М 02/888-17 від 02.06.2017, однак не самостійно, а залучало субпідрядні організації, зокрема: ТОВ «Будівельне управління механізації» (код ЄДРПОУ 38039364), ТОВ «Управління будівництва «Закордонмонтажспецбуд» (код ЄДРПОУ 30523932), ТОВ «СТОЛИЦЯ БЕТОН» (код ЄДРПОУ 39997439), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 38039364), ТОВ «ПРІМЕКС-НІКА» (код ЄДРПОУ 30521888) та ТОВ «ВК Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 38374839).

ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» виконувало роботи на підряді у ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» згідно договорів підряду № 03/07-2017 від 03.07.2017 та М 1405/1-18 від 14.04.2018, але не самостійно, а із залученням субпідрядних організацій, таких як: ТОВ «Буд-Об`єкт» (код ЄДРПОУ 40166975), ФОП « ОСОБА_1 » (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_2 ).

Окремо слід зазначити, що у 2011 році КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код ЄДРПОУ 05445267) було перераховано аванс ПАТ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ 01386326) — місцезнаходження: м. Київ, вул. Паньківська, 5, на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, та на даний час по вказаному підприємству порушено справу про банкрутство з 21.02.2017 (рішення Господарського суду м. Києва № 910/24323/16), керівником якого з 05.10.2015 є ОСОБА_3 . Також однією із субпідрядних організацій ПРАТ «Завод «Кузня на Рибальському», на підставі договорів субпідряду є ТОВ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ 38039364), яка також зареєстрована за адресою по вул. Паньківська, 5 у м. Києві, а її директором являється ОСОБА_3 .

В період з 20.11.2018 по 15.01.2019 Державною аудиторською службою України проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за період з 01.01.2017 по завершений місяць 2018 року, під час проведення якої виявлено фінансові порушення допущені під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», за результатами чого складено Акт № 06-21/10 від 21.02.2019 в якому серед іншого виявлено порушення:

— завищення ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському» даних у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних робіт форми КБ3 на об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», внаслідок чого завищено вартість матеріальних ресурсів (металоконструкцій) на загальну суму 20 338 206,0 грн.

— зайво отримано КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» коштів на утримання служби замовника (здійснення технічного нагляду) на загальну суму 508 455,15 грн. внаслідок завищення ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському» вартості виконаних робіт на об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Матеріали кримінального провадження свідчать про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидної законної мети, залучення до виконання робіт афілійованих товариств метою яких є штучне завищення вартості робіт.

Крім того, 22.06.2020 на виконання доручення слідчого з управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що до 2014 року, будівництво об`єкту здійснювалось генеральним підрядником ПАТ «Мостобуд». Зазначеною організацією в рамках виконання договору на закупівлю за бюджетні кошти укладеного з Комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» здійснено придбання матеріалів для будівництва мостового переходу, в тому числі ванти (троси) К01-17 в кількості 68 одиниць. У подальшому, ПАТ «Мостобуд» визнано банкрутом та призначено процедуру ліквідації. Наявне майно, а саме металоконструкції та ванти 04.09.2017 реалізовано за допомогою системи «Сетам» на суму 5,935 млн.грн.

У зв`язку з викладеним, протягом 2017 року між Комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39532133) з метою завершення будівництва укладено 3 (три) договори № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20 від 20.07.2017 на будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. В ході виконання умов договорів в період з 2019-2020 на розрахункові рахунки перераховано грошові кошти в розмірі понад 4,115 млрд. грн.

Бюджетні кошти, що протягом вказаного періоду надійшли з КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», генеральний підрядник ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» перерахувало на рахунки субпідрядних організацій, зокрема:

— ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському» (ЄДРПОУ 14312364) — 3 219,95 млн.грн.;

— ТОВ «Україно-Європейська Група» (ЄДРПОУ 41400732) — 123,36 млн. грн.;

— ТОВ «Вартіс» (ЄДРПОУ 34350636) — 1 520,86 млн.грн.;

— ТОВ «Євроформат» (ЄДРПОУ 35197729) — 52,40 млн.грн.;

— ТОВ «Інжинірингова мостова компанія» (ЄДРПОУ 41017120) — 161,08 млн.грн.;

— ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» (ЄДРПОУ 36972558) — 233,59 млн. грн.

У подальшому, зобов`язання щодо поставки вант, взяло ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському» та протягом 2018-2019 років неодноразово зверталась до генпідрядника, щодо отримання авансових платежів в тому числі з призначенням на закупівлю вант. Протягом зазначеного періоду, зазначений субпідрядник отримав аванс в розмірі 445,7 млн.грн. 16.10.2019 ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському» повідомило листом що отримані грошові кошти використані на виконання інших видів робіт, а закупівля вант фактично не здійснювалась.

Також, генпідряднику було запропоновано здійснити закупівлю вант у компанії ТОВ «Інжинірингова мостова компанія». В ході переговорів та листування протягом вересня-жовтня 2019 року, вартість вант вказаним товариством була зменшена з 127 млн. до 60 млн.

16.10.2019 на підставі платіжних доручень 170, 171 та 172 Комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» здійснено перерахунок коштів на ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» в розмірі 60 млн. грн. В подальшому генпідрядник, здійснив перерахунок вказаної суми на рахунок ТОВ «Інжинірингова мостова компанія» для придбання вант.

На даний час ТОВ «Інжинірингова мостова компанія» здійснило поставку 12 вант без жодних супровідних документів та запевнило, що ще 8 вант проходить митне оформлення. В той же час, згідно листа німецького заводу виробника «БрідонБекаерт», поставка припиняється у зв`язку з отриманням на рахунки заводу суми в розмірі лише 993,135 тис. євро, що не дає можливість розпочати виготовлення вант.

Під час проведення 03.07.2020 огляду будівництва на об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», встановлено, що на мосту частково змонтовані (закріплені у верхній частині) 41 сталевий вант, які зі слів заступника головного інженера ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» — ОСОБА_4 придбані раніше ПАТ «МОСТОБУД», які із слів останнього будуть використовуватися для остаточного монтажу.

Враховуючи вищевикладене, організована група з метою заволодіння бюджетними коштами, організувала злочинну схему, метою якої є отримання коштів на придбання вант, їх привласнення та з метою прикриття незаконної діяльності встановлення старих вант, які не відповідають встановленим вимогам безпеки та були придбані понад 15 років назад».