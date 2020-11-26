Зеленського почали відверто “зливати” його ж соратники, – політолог

Саакашвілі, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України, він же – очільник Офісу простих рішень та результатів, – оголосив, що Україну неминуче чекає економічна катастрофа, якої не було з початку 1990-х.

Самокритичність Саакашвілі навряд чи можна пояснити його наміром здійснити ритуальне харакірі через підтримку ним влади Зеленського, – пише політолог Сергій Таран .

Вочевидь, у владі вже зараз активно підшукують кандидатів на цапів-відбувайлів, які мають взяти на себе відповідальність за тотальні провали, і Саакашвілі призначено на роль фронтмена-обвинувача.

Серед ймовірних кандидатів на роль цапів-відбувайлів – окремі міністри, а то і цілий прем’єр-міністр.

Що Зеленський мало розуміє, то це те, що пошук “врєтідєлєй” і “бариг” у власній владі не може бути нескінченним, і після остаточного падіння рейтингу вчорашнє оточення швидко назве винуватим “в усьому” і його самого.

Сьогодні ми стали на один день ближче до того, коли Саакашвілі та інші фани “простих рішень” оголосять “баригою” президента Зеленського”.