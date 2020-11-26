Невзоров: У Лукашенко только три выхода. Бежать, красиво уйти или самоубиться

В ситуации непрекращающихся четвертый месяц в Беларуси акций протеста против узурпации власти Александром Лукашенко у самопровозглашенного президента РБ осталось только три выхода.

Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» известный российский публицист Александр Невзоров.

Назвав номинального белорусского лидера «безумным Лукой», он отметил, что сейчас диктатор проигрывает, находится в западне, сужается круг возможностей.

«У него есть три выхода: бежать, красиво уйти или самоубиться. Самоубиться у него тонка кишка. Бежать некуда. И уходить тоже некуда. Потому что до сих пор, мы обязаны заметить, восстание живо, и пульс его абсолютно отчетливый», — сказал он.

При этом Невзоров характеризует нынешнее состояние протеста как «узувеченность, окровавленность, брошенность в застенки». Однако, утверждает Невзоров, любому восстанию это «идет».

«Чем больше мучеников, тем оно эффектней и сильнее», — добавил он.

Невзоров считает, что далее Лукашенко может «реализовываться» «только в сторону тяжелой техники и уже открытой стрельбы по людям», поскольку к другим методам насилия белорусы уже якобы «привыкли».

«Это уже как гудки транспорта, как велосипедисты. На это уже все ржут и расходятся кружком, уже знают, как реагировать. То есть дальнейшее силовое воздействие будет только приводить либо к насмешкам, либо к увеличению числа мучеников», — констатировал публицист.