В Африке нашли ядовитого хомяка

Грызун размером с кролика называется Lophiomys imhausi, или косматый хомяк.

Исследователи из Университета Юты, Смитсоновского института биологии и Национального музея Кении подтвердили, что косматый хомяк собирает яд с коры дерева Acokanthera schimperi на свой мех. По словам ученых, мех животного, «похожего на гибрид серого клубка и скунса», наполнен ядом, настолько смертоносным, что он может свалить с ног слона. А всего несколько миллиграммов могут убить человека. Косматый хомяк — единственное известное млекопитающее, которое использует токсины растений для химической защиты.

Жители Восточной Африки давно подозревали, что млекопитающее ядовито. В 2011 году было высказано предположение, что эти крупные грызуны используют токсины из акокантеры абиссинской, которую еще называют «дерево ядовитой стрелы» (Acokanthera schimperi). традиционных африканских ядов для стрел, акокантера содержит карденолиды, соединения, подобные тем, которые содержатся в некоторых сердечных препаратах человека. Эти вещества очень токсичны для большинства животных. «Первоначальное исследование 2011 года наблюдало такое поведение только у одного экземпляра. Основная цель нашего исследования состояла в том, чтобы определить, насколько распространено это поведение», — сказала соавтор работы Дениз Диринг из Университета Юты.

В случае угрозы косматый хомяк оправдывает свое название и поднимает гребень из волос на спине, чтобы показать предупреждение на боках — черные и белые полосы, идущие от шеи к хвосту с каждой стороны тела.

В новом исследовании ученые изучили 25 африканских косматых хомяков — это самая большая выборка из когда-либо пойманных в ловушку. Они задокументированы около 1000 часов поведения грызунов. Впервые ученые зарегистрировали несколько животных, которые собирали токсины Acokanthera, и обнаружили множество признаков, которые свидетельствуют, что эти хомяки являются социальными и, вероятно, моногамными. «Все думали, что это одинокое животное. Я изучаю Lophiomys imhausi более десяти лет, так что можно было ожидать, что сюрпризов будет поменьше», — сказал Бернард Агванда, куратор отдела млекопитающих в Музеях Кении, соавтор новой работы и статьи 2011 года.

Когда ученые предложили хомякам ветви дерева ядовитой стрелы, по крайней мере 10 из 25 животных жевали растение, смешивали яд со слюной, а потом облизывали себя. При этом воздействие токсинов Acokanthera не повлияло на поведение хомяков. Эти наблюдения показывают, что косматые хомяки обладают уникальной устойчивостью к этому яду. Исследовательская группа планирует будущие исследования, чтобы лучше понять их физиологию и поведение. «Мы особенно заинтересованы в изучении генетических механизмов, которые позволяют Lophiomys imhausi и их паразитам противостоять токсичным карденолидам», — сказал соавтор Хесус Мальдонадо из Смитсоновского института биологии охраны природы.

: vokrugsveta.ua