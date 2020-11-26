Трамп таки помилував свого ексрадника Флінна

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп перед завершенням своєї президентської каденції підписав указ про помилування колишнього генерала Майкла Флінна, який був ув’язнений за результатами «російського розслідування» спецпрокурора Мюллера.

Про своє рішення Трамп повідомив у середу на офіційній Twitter-сторінці .

«Для мене велика честь повідомити, що генералові Майклу Флінну надане повне помилування. Вітаємо генерала Флінна та його чудову сім’ю, я знаю, що у вас тепер буде дійсно фантастичний День Подяки!»- написав глава Білого дому.

Як повідомлялося, Майкл Флінн був звільнений з розвідуправління Пентагону з генеральської посади. Він не приховував зв’язків з владою РФ, ба більше – був позаштатним експертом російського пропагандистського каналу RT.

Попри всі застереження, Трамп призначив його своїм радником з питань нацбезпеки. Через 24 дні Флінн був звільнений з Білого дому, ФБР порушило проти нього справу.

У грудні 2017 року ексгенерал визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Раніше він стверджував, що не обговорював санкцій проти РФ, запроваджених Сполученими Штатами.