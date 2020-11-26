Названы самые полезные фрукты, которые защитят ваши легкие зимой

Эксперты перечислили фрукты, которыми следует запастись с приходом холодов

Специалисты перечислили фрукты, без которых нам никак не обойтись зимой. Потому что высокое содержание в них витамина С – это лучшая защита от воспаления в холодное время года.

Так, на данном этапе ученые пока не подтвердили, что витамин С поможет побороть Covid-19, но высокое содержание аскорбиновой кислоты в продуктах поможет укрепить иммунитет. Следовательно, обезопасит наш организм от различных респираторных заболеваний.

Врачи заявили, что зимой нужно есть как можно больше апельсинов, потому что в их составе есть антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалительными процессами. Кроме того, в этом фрукте также содержится много клетчатки, которая позитивно влияет на общее состояние нашего здоровья. Еще один не менее полезный фрукт – это гуава.

Вещества, которые в нем содержатся, улучшают процесс метаболизма. А вот если вы будете регулярно кушать гранат, то улучшится не только общий тонус, но и вирусы станут для вас менее страшны, так как это отличное средство для борьбы с ними.

ом полезных веществ, которые придадут вам сил и энергии, является киви. А в винограде есть соединения, которые помогают выводить из организма токсины.

: health.comments.ua