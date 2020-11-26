Известный киевский онколог умер от COVID-19

Директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер в результате осложнений коронавируса 26 ноября.

Об этом в Facebook сообщила секретарь Вышгородской центральной районной больницы Наталия Бурлий. «За десятилетия своей работы он спас жизнь тысячам людей», – написала она.

Пресс-служба Киевского областного совета на официальном сайте выразила соболезнования родным и близким медика.

Ременника назвали человеком большой души и сердца и врачом-онкологом от бога, талантливым руководителем областного онкодиспансера. Медику было 62 года.

«Олег Исакович спас жизни тысяч людей, всегда оказывал помощь тем, кто в ней нуждался, однако сам не смог побороть коронавирусную инфекцию», – сказано в сообщении.

Ременник был депутатом Киевского областного совета VI созыва, ранее возглавлял Департамент здравоохранения Киевской ОГА и Главное управление здравоохранения Киевской области.

Экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал в Facebook, что виделся последний раз с Ременником 9 ноября, а уже в пятницу, 13 ноября, тот «слег с COVID-19».







Олег Ременник родился в городе Белая Церковь. Он был заслуженным врачом Украины, кандидатом медицинских наук, доцентом.