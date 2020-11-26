Фокин высказал претензии Кравчуку и «гопникам высшего ранга» за отстранение из ТКГ

Первый премьер независимой Украины Витольд Фокин назвал «хорошим маскировщиком» первого президента страны Леонида Кравчука, уточнив, что тот умеет приспосабливаться к любой политической ситуации.

Претензии в адрес своего руководителя в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе исключенный из ее состава политик высказал в интервью «КП в Украине». При этом заявил, что в его отстранении из этой должности поучаствовали «гопники высшего ранга».

«В этом не было ни нужды, ни интереса (общаться с Кравчуком до работы в ТКГ. – Ред.) Мы с Леонидом Макаровичем разные люди. Он по-своему уникален, на все случаи жизни у него есть свой способ маскировки, свой идеологический камуфляж. Без труда меняя свои убеждения, он приспосабливается к любым обстоятельствам ради собственного благополучия, а для меня всегда – «лучше быть, чем казаться», – охарактеризовал Кравчука Фокин.

Политик заявил, что сам в чем-то преуспел, а в чем-то – нет, но он якобы никогда, «не терял набранной высоты». В частности, уточнил первый премьер Украины, ранее его никогда не увольняли сработы и не исключали.

«Все это пришлось испытать уже за финишной чертой. Виню только себя: поверил людям, которые доверия не заслуживают», – оправдался Фокин.

По его мнению, пришедшая к власти после Революции достоинства политическая элита не заинтересована в прекращении войны на Донбассе, «приносящей высокие доходы», и любое движение к миру она якобы воспринимает как покушение на свой бизнес. Как говорит политик, с другими они не церемонятся и «спускают с поводка свору гопников, которые позорят человека, не считаясь с возрастом, авторитетом и заслугами».

Говоря об этом, Фокин уточнил, что под «гопниками» имеет в виду «социальную прослойку малообразованных, дурно воспитанных и агрессивно настроенных людей». По его словам, они легко могут унизить и оскорбить человека без видимой пользы для себя. Так, считает политик, случилось и с ним в ТКГ.

«Слабая попытка скрыть собственное ничтожество, способ самоутверждения, создание видимости собственного превосходства. Гопник может сорвать с головы шапку и забросить ее на дерево, отнять у первоклашки букет, предназначенный любимой учительнице, и швырнуть в лужу. Мое появление в составе украинской делегации в ТКГ насторожило политиков, наживающихся на войне, и они натравили на меня гопников высшего ранга», – подытожил Фокин.