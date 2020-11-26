В Киеве появился платный памятник Ленину

В четверг, 26 ноября, в Киеве, в районе станции метро “Почайна” неизвестные установили “платный” памятник Владимиру Ленину. Однако полиция потребовала его демонтировать.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает “Киев сейчас”.

На постаменте было написано: “Ленин-шоу онлайн”. Памятник обвязали желто-синим флагом. Рядом с монументом неизвестные прикрепили несколько табличек с расценками. За фотографию с Лениным они просили 20 гривен, за видео – 50 гривен.

“Полиция такой бизнес не оценила и выписала предписание на демонтаж. Памятник уже увезли”, – говорится в сообщении.