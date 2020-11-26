Названо найбільш небезпечний симптом дефіциту вітаміну D

При багатьох ризиках для здоров’я легко забути про важливу проблему, поки не стане занадто пізно. Багато людей не усвідомлюють, наскільки необхідний організму вітамін D, і тому часто ігнорують його, звертаючи увагу на інші вітаміни.

Як правило, ця речовина виробляється в організмі під впливом сонячного світла. Однак отримувати її також можна з деяких продуктів.

Як повідомляє Express, у людей, які живуть в північних регіонах планети, через дефіцит вітаміну D може розвинутися остеомаляція. Цей стан характеризується помітним розм’якшенням кісток, що загрожує серйозними наслідками для здоров’я, розповіли в клініці Мейо.

“На ранній стадії остеомаляції у вас може не бути симптомів, хоча ознаки захворювання можна знайти на рентгенівському знімку або інших діагностичних дослідженнях. Але в міру прогресування стану з’являються болі в кістках і м’язова слабкість”, – пояснили медики.

Найчастіше виникає тупий ниючий біль в попереку, області таза, стегнах, ногах і ребрах. Він може посилюватися вночі або при натисканні на кістки. Навіть після відпочинку біль рідко зникає повністю.

Зазвичай стан викликано нестачею вітаміну D, через що виникає дефіцит мінералізації остеоїдної матриці в кортикальної і губчастої кістки, що призводить до накопичення остеоїдної тканини. Лікування захворювання включає в себе додатковий прийом вітаміну і карбонату кальцію.

: lhealth.info

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