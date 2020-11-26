Дерибан украинской оборонки — лица «Свинарчуков» меняются, а их суть остается прежней

Вокруг нового вице-премьер-министра Олега Уруского, отвечающего за оборонно-промышленный комплекс, разгорелся новый скандал. Его причиной стала кулуарная борьба за монополиста авиаотрасли ГП “Антонов”, которая серьезно обеспокоила украинских военных экспертов.

Похоже, что “реформаторы” приходят и уходят, а “свинарчуки” остаются дерибанить украинскую оборонку. И, не важно, что именно дерибанить — известнейшее в мире авиастроительное предприятие или созданная украинцами, никому не известная бронемашина “Дозор-Б”.

В августе 2020-го года новоназначенный министр стратегической промышленности Олег Уруский приехал на Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова , где пообещал тотальную смену руководства “Укроборонпрома” и госзаказы на многострадальный “Дозор-Б”. Чтобы проверить его обещания, стоит сначала вспомнить историю украинской бронемашины.

“Дозор” напоролся на “засаду”

Разработанный на ХКБМ украинский колесный полноприводный бронетранспортер “Дозор-Б” впервые представили на выставке вооружений в Киеве в 2007-м году. Если бы разработка получила развитие, то нам бы не пришлось выпрашивать американские “Хамви” для войны с Кремлем. Мы бы сами обеспечивали и себя, и армии других стран. Министр промышленной политики Украины Дмитрий Колесников уже в 2010-м году обсуждал с министром обороны Бразилии создание украино-бразильского предприятия по производству бронемашин “Дозор-Б”.

Но, потом проект попал в поле зрения “свинарчуков” и госкомпания “Укринмаш” продала, принадлежавший ХКБМ комплект “Конструкторской и эксплуатационной документации для изготовления и эксплуатации двухосного бронетранспортера” польской компании “MISTA sp. z.o.o.” из города Сталева Воля, которая до этого момента выпускала грейдеры и другую гражданскую технику.

По неподтвержденной информации, стоимость передачи уникальной конструкторской разработки могла составлять чуть более 200 тысяч долларов. Директор по маркетингу ХКБМ Владимир Малахов сказал тогда: “Образец и документация переданы. Наши специалисты также консультировали по вопросам производства на мощностях в Польше”.

Собранный на “Киевском бронетанковом заводе”, опытный образец польская компания перекрасила и представила его как свой на выставке вооружений MSPO-2013 в Польше под названием “Oncilla” . Но, как оказалось, за польской компанией стояли украинские дельцы-”свинарчуки”, планировавшие заработать на продаже уже польских бронемашин украинскому минобороны.

Польский бизнес по-одесски

Вице-президентом польской компании “MISTA”, купившей украинскую бронемашину, оказался некто Алексей Гузев. Сервис Youcontrol говорит, что Гузев Алексей Николаевич ранее имел отношение к ряду одесских компаний, входящих в группу экс-депутата одесского областного совета Игоря Учителя и его бизнес-партнера Михаила Партикевича.

Вместе с гражданином Франции турецкого происхождения Алихани Хамедом они контролируют одесский “МТБ Банк” и кипрскую оффшорную компанию Lacenaire Limited, которая владеет компанией “MISTA” и документацией на “Дозор-Б”. Юридическую деятельность оффшорной компании обслуживает адвокат группы Игоря Учителя и коллега Алексея Гузева — Артем Сидельников.

Простому бизнес-плану “купи-продай” одесских дельцов помешала российская агрессия, которая вынудила использовать любые украинские разработки. Поэтому, когда на Донбассе разгорелись бои, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, который лично оценивал оборонные возможности, похвалил “Дозор-Б” за дешевизну и дал указания наладить производство за несколько месяцев.

Сборку машин было решено проводить на ГП “Львовский бронетанковый завод” , а комплектующие должны были предоставить подконтрольные “Укроборонпрому” предприятия, в том числе, “Бородянский машиностроительный завод” . Министр обороны Степан Полторак обещал госзаказы и, казалось, первые десять машин уже должны были поступить в войска.

Однако, в сентябре 2014-го года завод стал сигнализировать о серьезных проблемах в финансировании. Руководство “Борэкса” и “ЛБТЗ” находили возможности наладить производство даже учитывая сопротивление, но “свинарчуки” уже придумали новый план.

“Дозор” раздора

Чтобы парализовать производство “Дозоров” уволили директора “ЛБТЗ” Александра Остапца. Затем, в 2016-м году, сразу несколько источников распространили информацию о том, что “Дозор-Б” не готов к поставкам в войска. На интернет-ресурсах сомнительного характера публиковали фотографии трещин в броне “Дозор-Б”. А блоггеры из орбиты депутата БПП Игоря Кононенко, заявляли о том, что бронемашины были произведены из некачественной брони, которая, к тому же, еще и закупалась из России. Этот вброс разгоняли российские спецслужбы и… блоггер Артур Нискубин, который позже признался в работе на Администрацию Президента Петра Порошенко. В результате, поставки “Дозоров” в украинскую армию были сорваны и отложены на неопределенный срок.

Чтобы заставить украинцев окончательно отказаться от перспектив строительства бронемашин, их убеждали в том, что решение о переносе производства бронемашин в Польшу уже принято “на высшем уровне”.

Гендиректор “МТБ Банка” Юрий Кралов лично организовывал встречи между представителями польской “MISTA” и производителем комплектующих “Борэкс-БМЗ”, чтобы доказать бесперспективность проекта, ибо все комплектующие для польской “Oncilla” планировалось также закупать в европейских странах, а не в Украине.

В ответ на это “Борэкс-БМЗ” — пытался сохранить остатки своих производственных мощностей и персонала, создавая новые разработки. Так, руководство предложило свои услуги в производстве комплектующих для гранатомета “РПГ-7М”, сборку которого осуществлял, имевший все лицензии, ОАО “Завод “МАЯК” под контролем ГП “Укроборонпром”. Но, и этот “кусок” показался слишком лакомым для дельцов.

Путем обещания инвестиций бенефициары “МТБ Банка” получили необходимую информацию, и снова использовали ее для создания аналогичного бизнеса в Турции, где работает один из соучредителей “МТБ Банка” Алихани Хамед. А чтобы компания “Борэкс” не создавала ненужную конкуренцию, его технологическую базу и производственные мощности растащили на металлолом после рейдерского захвата, по факту которого возбуждены и никуда не двигаются уголовные дела.

“Онцилла” победила “Дозор”

Когда “Укроборонпром” возглавил ставленник Олега Гладковского — Павел Букин, проект украинской бронемашины был практически полностью “убит”, а план дельцов перешел в завершающую стадию.

По информации издания “Радио Свобода”, после того как Букин возглавил госкомпанию, Министерство обороны Украины закупило польские бронемашины в количестве 24-х штук. Как, впоследствие, оказалось бронемашины “Oncilla” даже не прошли ни баллистических испытаний, ни испытаний на подрыв. Это означает, что никто не знает, как машина поведет себя в реальном бою.

Сумма сделки, естественно, не раскрывается, но и так вполне очевидно, что часть этих денег могла успешно осесть в карманах бенефициаров “МТБ Банка” и их подельников. По официальному заявлению НБУ, назначение Павла Букина гендиректором “Укроборонпрома” и принятие решения о сворачивании производства украинских “Дозоров” чудесным образом совпало по времени с осуществлением “МТБ Банком” рисковых финансовых операций, подозрительно похожих на обнал.

В октябре 2019 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту закупок бронемашин “Oncilla” по завышенным ценам. Однако, надежды на справедливость нет. Как нет надежды и на нового вице-премьера Уруского, который занят строительством ракет для Зеленского.