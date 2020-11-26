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Это просто свинство, – Сергей Притула возмутился решением УЕФА о техническом поражении Украины

26.11.2020

Известный шоумен и политик Сергей Притула не считает решение Апелляционного комитета УЕФА о техническом поражении Украины в матче со Швейцарией справедливым.

По мнению Сергея Притулы, Украина никоим образом не заслуживала техническое поражение в матче против Швейцарии.

«Это просто свинство», – написал он в своем Telegram-канале. 

Вместе с тем, шоумен и политик поддержал Андрея Шевченко и его подопечных.

«Ребятам и тренеру желаю выдержки, не переживайте, мы с вами! Украинцы свою сборную всегда поддержат», – подытожил он.

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