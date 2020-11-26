На Днепропетровщине мужчину укусил ядовитый паук. Ему ампутировали обе ноги

54-летний мужчина лишился обеих ног из-за укуса паука. Инцидент произошел в Никополе Днепропетровской области. Насекомое атаковало мужчину, когда тот занимался обрезкой винограда на даче.

Об это сообщает Nikopolnews.

Укус насекомого дал серьезные осложнения и мужчине пришлось ампутировать обе ноги. Сейчас пострадавшего спасают медики в реанимационном отделении больницы имени Мечникова в Днепре. По их прогнозам, жителю Никополя предстоит долгое лечение и реабилитация.

Биолог Сергей Тороп считает, что мужчина мог пострадать от укуса ядовитого желтосумного колющего паука, которого все чаще стали замечать на юге Украины в связи с глобальным потеплением.

“На юге Украины в связи с глобальным потеплением замечен желтосумный колющий паук (лат. Cheiracanthium punctorium), относящися к семейству Eutichuridae. Он считается самым ядовитым из представителей рода Хеиракантиум, обитающих в Европе. Его укус не смертелен, но способен вызвать сильную аллергическую реакцию. У пострадавших наблюдается острая жгучая боль, отек укушенного места, рвота, головокружение, озноб, повышение температуры и артериального давления. Пауки могут достигать длины 15 мм. Охотятся часто ночью, прячутся в листьях травянистых растений, свернутых в трубочку, там их трудно обнаружить”, – рассказал Тороп.