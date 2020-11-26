Netflix показал первый тизер сериала «Ведьмак»

Поклонницы сериала «Ведьмак» уже с нетерпением ждут второго сезона проекта. Из-за коронавируса съемки второго сезона были приостановлены и, чтобы порадовать фанатов создатели сериала выпустили забавный ролик. Так, в сети появилась нарезка кадров из первого сезона «Ведьмака».

В этой версии Геральт убегает от Рождества. а спасают главного героя только убийства. Видео также дополненное праздничными атрибутами: снегом, колпаками и гирляндами.

Сериал основан на серии романов Анджея Сапковского. По сюжету, в мире существуют профессиональные охотники на монстров, с которыми обычные люди обращаются за помощью. Один из них — ведьмак Геральт из Ривии, который связан с принцессой Цириллою и обязан взять ее под свою опеку. Второй сезон, предположительно, выйдет в 2021 году.

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: Новости Ю