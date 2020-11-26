Британские ученые предупреждают о третьей волне covid после Рождества — The Guardian

До вакцины недалеко, но если мы не проявим осторожность в рождественские праздники, нам грозит поражение прямо на пороге победы…

Ученые предупреждают, что ослабление ограничений во время Рождества может привести к третьей волне пандемии, что вызовет рост заболеваемости и неоправданную смертность.

Британцы смогут отпраздновать Рождество, собравшись по три семьи в одном доме вне зависимости от их размера. Об этом объявило правительство, после чего ученые незамедлительно заявили, что такой план неизбежно приведет к росту числа инфицированных коронавирусом.

Министры заявили, что люди сами должны оценивать риски для своих пожилых родственников и прочих людей, собираясь в семейном кругу на празднование Рождества. Эту идею о «рождественских микросферах» в пух и прах разнесли на правительственном совещании в расширенном составе.

Некоторые ученые говорят, что родственники в зимнее время не должны собираться вместе внутри помещений. Два советника из научно-консультационной группы по чрезвычайным ситуациям заявили, что ослабление ограничений приведет национальную систему здравоохранения к краху.

«По сути дела, они подливают масла в огонь covid. Я считаю, что это обязательно приведет к росту числа заболеваний. А еще это может вызвать третью волну инфекции и неоправданную смертность, так как больницы будут переполнены», — рассказал профессор Эндрю Хэйуорд в программе Би-би-си «Вечер новостей».

«В нашей стране по-прежнему высок уровень заболеваемости covid, особенно среди молодежи. Если пожилые родственники соберутся вместе на несколько часов, а тем более дней, то потом эти семьи очень об этом пожалеют. До вакцины недалеко, но если мы не проявим осторожность в рождественские праздники, нам грозит поражение прямо на пороге победы».

Эксперт по моделированию инфекционных болезней профессор Грэм Медли из Лондонской школы гигиены и тропической медицины рассказал, что послабления могут привести к новым карантинным мерам в новом году.

«Если многие люди пойдут на такой риск, даже если это небольшой риск, то в итоге мы неизбежно придем к тому, что большое количество людей попадет в больницы, и тогда нам в январе снова придется перейти на режим самоизоляции», — отметил Медли.

Профессор посоветовал перед посещением родственников самоизолироваться и строго придерживаться всех социальных мер предосторожности, а также взвешивать риски распространения болезни и заражения уязвимых людей.

Многие политики согласны с учеными, а мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм выразил опасение по поводу того, что национальная служба здравоохранения в этом году будет перегружена.

«Правительство слишком многое позволяет. Оно дало зеленый свет на празднование Рождества, но какой ценой придется расплачиваться людям? Правительство действует неправильно. Оно не соблюдает баланс, а это уже слишком, — рассказал мэр, выступая в программе «Доброе утро, Британия». — Их больше всего беспокоят газетные заголовки, и именно из-за этого они приняли такое решение».

Однако первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд опроверг заявление о том, что разрешение семьям собираться вместе на Рождество вызвано «желанием увидеть хорошие заголовки».

«Наше решение основано на прогнозе о том, что это самый безопасный — не абсолютно безопасный, не с нулевым процентом риска — но тем не менее, самый безопасный способ, который мы можем предложить», — сказал он. Дрейкфорд отметил, что решение ослабить ограничения имеет целью не допустить «всеобщей неразберихи и хаоса».

«Мы получили рекомендации на заседании правительственного комитета КОБРА, и нам все ясно. Если мы не найдем формулу, позволяющую людям собираться вместе на Рождество, они вряд ли станут соблюдать те ограничительные меры, которые мы ввели у себя в Уэльсе», — заявил Дрейкфорд в программе «Доброе утро, Британия».

«Поэтому нам пришлось выбирать: или совместное празднование Рождества в соответствии с указаниями, или люди принимают решения самостоятельно».

Назия Парвин, The Guardian (Великобритания)