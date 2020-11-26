Немає грошей на марки: львівський суд більше не надсилатиме повістки поштою

Личаківський районний суд Львова припиняє надсилати повістки та судові рішення поштою. Там пояснюють таке рішення відсутністю фінансування – немає грошей на марки.

Відтепер усю кореспонденцію, яку суд відправляв поштою, надсилатимуть на електронні скриньки. Щоб отримати повістку людині під час подання документів потрібно вказати свій номер телефону та адресу електронної пошти. Про це повідомила пресслужба Личаківського районного суду Львова.

Личаківський райсуд більше не має можливості надсилати поштою повістки, судові рішення та іншу кореспонденцію. Через відсутність фінансування там не можуть придбати марки.

У зв’язку з відсутністю фінансування суд не має можливості повідомляти про дату судових засідань судовими повістками. Також суд не має можливості надсилати учасникам судових процесів поштою копії судових рішень. Грошей на марки немає, – повідомила пресслужба Личаківського райсуду.

Тому суд вирішив користуватись менш вартісним та більш сучасним методом надсилання листів – через інтернет. Відтепер, щоб отримати виклик до суду, людина повинна написати заяву на отримання судової повістки та вказати свій номер телефону й адресу електронної скриньки. Так їй зможуть надіслати повістку через смс-повідомлення або електронний лист. Фото пресслужби Личаківського райсуду Львова