Правительство приняло проект госбюджета с дефицитом в 246,35 млрд грн

Правительство Украины сократило дефицит в проекте госбюджета на следующий с 6% до 5,5% ВВП. Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

«Найдена возможность сократить дефицит бюджета к ВВП с 6%, как было предложено в первом чтении, до 5,5%», — сказал он.

На внеочередном заседании правительства он отметил, что дефицит снижен на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

Ранее проекте главного финансового документа года доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,331 трлн грн. Теперь предусмотрены 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.

Нардеп Ярослав Железняк считает, что по расходам «прикольно выходит».

«Депутаты добавили в первом чтении +20 млрд на расходы, но получилось, что не только 20 млрд не учли, но и первоначальный расход на 3 млрд уменьшили. Теперь же интрига – на ком сэкономили эти 23 млрд?», — спросил он.

Нардеп уточнил, что единственный, кто «воздержался» при голосовании – глава Минздрава Максим Степанов.

«Может чувствует, что в 2021 ему уже бюджет не нужен будет», — предположил Железняк.

Он уточнил, что документ ещё будут дорабатывать в Кабмине и внесут его в парламент завтра.

«Детали появятся тоже завтра. И отсчёт 10-ти дней на ознакомление депутатам перед голосованием пойдёт только с 27.11», — резюмировал он.

Сообщалось, что госбюджет на следующий предусматривает дефицит в 7,5% ВВП.