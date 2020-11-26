На Рівненщині в ДТП загинули матір з сином, ще двох дітей госпіталізували

У Рівненській області внаслідок зіткнення вантажівки та автомобіля «ВАЗ» загинули матір з малолітнім сином, ще двох дітей госпіталізовано. Аварія сталася сьогодні, 26 листопада, на автодорозі «Рівне-Городище-Старокостянтинів» на Моквинському перехресті.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Поліцейські встановили, що 30-річна водійка автомобіля «ВАЗ-2107», мешканка села Новий Моквин, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надала переваги в русі та допустила зіткнення із вантажівкою Volvo.

Унаслідок ДТП загинули матір із семирічним сином, ще двоє її дітей — 4-річний та 11-річний хлопчики — без свідомості із політравмою перебувають у реанімації.

58-річний сарненчани, водій вантажівки, не постраждав. За зовнішніми ознаками він був тверезий, однак, його доставили до медзакладу для освідування.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, слідчі слідчого управління внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини смертельної ДТП.