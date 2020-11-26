Метушня навколо банку-банкрота “УПБ”: чи зможе Мін’юст переконати Верховний Суд?

Як виводилися активи ПАТ “УПБ” за допомогою простих, але підставних махінацій.

Вже давно нікого не здивуєш тим фактом, що в нашій країні люди або звикли бути обкраденими, або мають безпосереднє відношення до шахрайства.

Проте певні державні інститути, досі дивують своїм механізмом легалізації протиправних дій бізнесменів-крадіїв за рахунок опосередкованих банківських вкладників.

Наразі логічному поясненню не піддається поведінка Мін’юсту і затримка у прийнятті рішення у справі привласнення чужого об’єкту нерухомості та ігнорування рішень ВСУ.

“Операція” у 28 тисяч столичних квадратних метрів

Мова йде про майновий комплекс площею 28 223,10 кв. м, що знаходиться за адресою у місті Києві, на вулиці Будіндустрії, буд. № 6, який у 2007-му році з метою належного виконання зобов’язань ТОВ “IT Інвест” та ПАТ “ЕМЗ” за Кредитними договорами між ПАТ “УПБ” та ВАТ “Експериментально-механічний завод” було передано в іпотеку.

Якщо розібратися у деталях і історії, стає очевидним той факт, що активи ПАТ “УПБ” виводилися з банку за допомогою простих підставних махінацій.

Свій перший кредит від УПБ ТОВ “ІТ ІНВЕСТ” отримало у травні 2007 році у розмірі 34 050 000 грн. На той момент засновником ТОВ ПІІ “ІТ-Інвест” було дочірнє підприємство “БКС-Капітал” (23842888), де з 2000 року заступником директора юридичного департаменту, а з 2003 директором працювала відома люстраторка Тетяна Козаченко. Також у складі керівників БКС-Капітал були Сподін С.Ю., Балушка Є.В., Лошаков Д.С., які зараз є засновниками АТ “Банкомзв’язок”. Цікаво що з 2013 по 2015 Директором Позичальника був Олексій Каргаполов, який в травні 2015 призначений на посаду в.о. Голови правління ПАТ “УПБ”.

У грудні 2007 року ПАТ “УПБ” видає кредит в сумі 40 400 000 грн. ПАТ “ЕМЗ”, засновником якого є Холдингова компанія “Київміськбуд” (23527052), а керівниками — бізнес-партнери Сподіна С.Ю. Тож, як бачимо, в результаті укладення вищезазначених договорів із УПБ було виведено на пов’язаних з Юркевичем осіб понад 70 000 000 грн, що у 2007 році складало серйозну суму у розмірі 10 000 000 доларів, які не повернуто до сьогодні.

Коли стало відомо, що введення тимчасової адміністрації в УПБ є невідворотнім, з метою уникнення відповідальності за кредитами перед державою та вкладниками, за вже напрацьованою схемою, 30.04.2015 майнові права за кредитними договорами та договором іпотеки передають в заставу Апекс-Банку, нібито, в рахунок виконання зобов’язань за наданим кредитом.

Однак рішенням Господарського суду м. Києва від 15.11.2017 у справі № 910/14751/17 залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.02.2018 та постановою Верховного Суду від 27.06.2018, було визнано наявність у ПАТ “УПБ” права вимоги за Кредитними та Іпотечним договором.

Після того як суди поновили за УПБ права кредитора та іпотекодержателя, у справі почав активно фігурувати Сподін С.Ю.: і вже 15.05.2018 державний реєстратор Комунального підприємства “Центр реєстрації” Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області Мурзенко А.В. незаконно припинив запис про іпотеку ПАТ “УПБ” та зареєстрував право власності на майновий комплекс за Ковальовим Д.В.

До слова, Луганський окружний адміністративний суд у справі №1240/2886/18, в изнав недійсними установчі (засновницькі) документи комунального підприємства “Центр реєстрації” Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області з моменту реєстрації, і припинив юридичну особу.

Через 2 дні, 17.05.2018 право власності на Майновий комплекс перейшло до ТОВ “Гансо Компані” (передача в статутний капітал) на підставі рішення реєстратора Київської філії комунального підприємства “Реєстрація нерухомості та бізнесу” Янчук С.В.

У 2019 році Печерський р-н суд виносить ухвалу про накладення арешту на Майновий комплекс Будіндустрії 6 у справі 757/27183/19-к і встановлює, що Янчук С.В. ніколи не була реєстратором і ключ отримувався іншою особою на підставі підроблених документів. Було би смішно, якщо б не було так сумно…

Підроблене рішення суду та фіктивне скасоване право власності

У березні 2020 року на відкритих торгах під час аукціону право вимоги та майнові права за Кредитним та Іпотечним договором переходить до нового фігуранта справи — ТОВ “ФК “Інвестохіллс Веста”.

Після покупки майнових прав, ТОВ “ФК “Інвестохіллс Веста” задовольнила свої вимоги за Кредитним договором звернувши стягнення на майновий комплекс шляхом прийняття його у власність.

Проте дивним і навряд чи законним чином вже 15.10.2020 за заявою ТОВ “Гансо компані” державним реєстратором Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області, Чинник Ю.І. н а підставі підробленого рішення суду з порушенням правил територіальності скасовує право власності ФК “Інвестохіллс Вести” та поновлює право власності за ТОВ “Гансо компані”.

За даним фактом Головним слідчим управлінням Національної поліції відкрите кримінальне провадження 12020000000001104 від 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. ТОВ “ФК “Інвестохіллс Веста” визнане потерпілим, а на дії реєстратора було подано скаргу до МЮУ, розгляд якої відбувся 17.11.2020.

Однак станом на сьогодні досі відсутній Наказ МЮУ про задоволення скарги.

Одразу постає питання, чому і чого чекає Мін’юст? Які є приводи для затягування, коли очевидно, що право власності скасоване на підставі підробленого рішення суду?

Поки з боку Мін’юсту чиниться подібна бездіяльність, майновий комплекс вже двічі намагалися захопити рейдери.

А вже 26.11.2020 Колегія МЮУ продовжить розглядати скаргу колишнього власника ТОВ “Гансо Компані” на рішення нотаріуса про реєстрацію права власності на іпотечне майно за іпотекодержателем.

Сподіваємося, що МЮУ вийде з режиму ігнорування таких очевидних протиправних маневрів і нарешті визначиться зі своєю позицію, зможе захистити інвесторів від недобросовісних реєстраторів, та підтримає Верховний Суд, який своїм рішенням у 2018 відновив права кредитора та іпотекодержателя.