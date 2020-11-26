Зеленского обязательно все предадут: по его же вине

Те, кто знаком с Зеленским ближе, знают, что он — редкий лицемер. То есть любит изображать из себя на людях эдакого Голобородько, являясь на самом деле падким на роскошь, богатство, лесть. Довольно злопамятный, самолюбивый, честолюбивый и т.п. Про таких говорят, человек — говно.

В свое время я писал о том, что все назначенцы Зеленского рано или поздно его предадут и станут его непримиримыми врагами, сливая на него тонны компромата.

Так произошло с Богданом, Рябошапкой, Гончаруком, Уманским, Саакашвили и многими другими.

Так обязательно произойдет с Разумковым, Шмыгалем, Бакановым и даже Ермаком.

А сейчас такое происходит с Венедиктовой.

То, что генеральная прокуроркиня стала копать под любимое детище Зеленского — Великую стройку, где расхищались деньги COVID фонда, говорит о том, что Венедиктова переходит в оппозицию к Зеленскому и хочет заранее обставить свое предстоящее увольнение, как месть за расследование махинаций. После увольнения, если все таки Зеленский на это решится, ушлая тетя многое расскажет о внутренней кухне в ОП.

Почему Зеленского обязательно все предадут?

Вообще-то то уже объяснял, но повторюсь еще раз.

На то есть две причины.

1. Те, кто знаком с Зеленским ближе, знают, что он — редкий лицемер. То есть любит изображать из себя на людях эдакого Голобородько, являясь на самом деле падким на роскошь, богатство, лесть. Довольно злопамятный, самолюбивый, честолюбивый и т.п. Про таких говорят, человек — говно.

2. Все назначенцы Зеленского отлично понимают, что все они политически значительно опытнее него. Что он против них — политический пигмей.

По этим двум причинам Зеленского все попросту презирают и внутри себя считают его откровенным дураком, выскочкой, бабником и нарцисистом. И правильно, кстати, делают .

При таком презрительном типе отношений между Зеленским и его назначенцами последние немедленно начинают работать исключительно на себя. Разумеется, когда конфликт становится неизбежным, все они хлопают дверью и вываливают на Зелю весь компромат.

Венедиктова вместе с мужем просто в наглую, без всяких моральных ограничений, работала на себя с первого дня и поэтому разрыв стал неизбежным.

Никаких шансов у Зеленского создать преданную себе эффективную команду не было, нет и не будет по причине отсутствия у него необходимых для столь сложноq задачи качеств.

Поэтому все управление при нем превращается в хаос.