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В Украине появился чат-бот «Медсестра Иванка» для проверки наличия лекарств в больницах

26.11.2020

Отныне проверить медицинские средства, которые закупила любая больница в Украине, можно через чат-бот «Медсестра Иванка».

Его запустила общественная организация «Антикоррупционный штаб». Цель чат-бота — помогать украинцам выявлять коррупцию в медицинских учреждениях.

«Больницы тратят миллионы гривень на медицинские товары и услуги для борьбы с COVID-19. Часто эти средства расходуются неэффективно, или же больные не получают бесплатное лечение, за которое государство уже заплатило. Поэтому, если врачи утверждают, что в медучреждении нет необходимых лекарств или масок — каждый может проверить эту информацию через чат-бот и пожаловаться на коррупцию», — отметил исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик.

По словам Миткалика, «Медсестра Иванка» дает возможность:

  • подписаться на любую больницу и получать обновления по ее закупкам;
  • оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении;
  • посмотреть статистику заболеваемости в любом уголке Украины;
  • узнать о товарах, которые закупают больницы Украины и их цены;
  • ознакомиться с другими инструментами Антикоррупционного штаба.
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