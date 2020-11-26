В Украине появился чат-бот «Медсестра Иванка» для проверки наличия лекарств в больницах

Отныне проверить медицинские средства, которые закупила любая больница в Украине, можно через чат-бот «Медсестра Иванка».

Его запустила общественная организация «Антикоррупционный штаб». Цель чат-бота — помогать украинцам выявлять коррупцию в медицинских учреждениях.

«Больницы тратят миллионы гривень на медицинские товары и услуги для борьбы с COVID-19. Часто эти средства расходуются неэффективно, или же больные не получают бесплатное лечение, за которое государство уже заплатило. Поэтому, если врачи утверждают, что в медучреждении нет необходимых лекарств или масок — каждый может проверить эту информацию через чат-бот и пожаловаться на коррупцию», — отметил исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик.

По словам Миткалика, «Медсестра Иванка» дает возможность: