В ОПЗЖ усиливается война между Медведчуком-Рабиновичем и Левочкиным-Бойко

Местные выборы прошли, а значит для политических партий наступило самое интересное время: проигравшие ищут виноватых и думают, как жить дальше, а победители начинают делить шкуру убитого ими медведя. «Оппозиционная платформа — За жизнь» явно относит себя ко второй категории, но деление политической силы на два ненавидящих друг друга крыла увеличивает риск раскола.

О том, как обостряется ситуация внутри ОПЗЖ и к чему это все может привести, пишет сегодня «Апостроф».

Местные выборы всех «помирили», но теперь все начинается заново

В отличии от многих других партий, в ОПЗЖ стараются не выносить мусор из избы, однако периодически царящая между Медведчуком-Рабиновичем и Левочкиным-Бойко вражда все же вырывается наружу. О вероятности раскола в политической силе говорят уже давно. И за считанные месяцы до выборов эта тема звучала в СМИ особенно громко. Потом все затихло. Но совсем не из-за того, что оба крыла примирились между собой, зарыв топор войны. Просто, как говорят политические эксперты, в этой партии в итоге умеют договариваться, понимая, что вместе они могут получить больше, чем порознь. Во всяком случае, до поры до времени.

«Слухи о том, что грядет раскол ОПЗЖ, несколько преувеличены. Дело в том, что раскол им предрекали давно, но этого не случилось. Если так случится, то и те, и другие проиграют. Это служит сдерживающим фактором. Однако внутренняя борьба за лидерство будет идти. Здесь не последнюю роль будут играть политические амбиции Медведчука, который нацеливается на досрочные выборы в Верховную Раду и президентскую кампанию. Это идея-фикс Медведчука, поскольку раз за разом в публичной политике он терпел фиаско, будучи при этом супервлиятельным закулисным игроком. Борьба за то, кто у них станет «царем горы» — обещает стать доминирующим фактором«, — рассказал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Впрочем, такая логика не работает, когда наступает «мирное» время. Судя по недавнему интервью одного из лидеров ОПЗЖ Вадима Рабиновича, которое активно тиражировалось на ресурсах из медиа-пула Виктора Медведчука, неприязнь к другому крылу буквально выплескивается наружу.

Вот лишь несколько цитат. Например, о Сергее Левочкине: «Я с ним мало виделся на этой кампании. Он занимался в основном коммерческими вопросами, а я от этого далек… Я вообще лучше работаю с людьми, бизнес в политике – это не мое, может, поэтому и мало пересекались…«.

А вот ответ на вопрос о том, успешно ли Левочкин занимается коммерческими вопросами: «А вы у него спросите… Повторяю, мы практически не пересекались«.

Крайне интересно, что в интервью Рабинович затронул именно «коммерческий вопрос». Возможно это связано с тем, что многие влиятельные кандидаты, которые взяли входной билетик у ОПЗЖ в регионах, почему-то так и не стали депутатами на местных выборах? Кто ж скажет..

И напоследок Вадим Зиновьевич рассказал в интервью о «настоящем» создателе успеха ОПЗЖ на местных выборах: «Судя по фокус-группам, больше половины успеха ОПЗЖ на этих выборах – заслуга Виктора Медведчука, потому что его встречи с руководителями России, в первую очередь, по поистине героической попытке добыть коронавирусную вакцину нашли понимание и одобрение у людей«.

Фокус в том, что оба крыла нужны друг другу

Относительный успех ОПЗЖ на местных выборах и дальнейшие перспективы стоят сразу на трех китах: мощной медиа-поддержке телеканалов Медведчука (Newsone, ZiK, 112), щедром финансировании из России и неплохо продаваемом электорату на юге и востоке Юрии Бойко.

Убери любую из этих составляющих — и домик посыплется, поскольку телевизор все еще остается в Украине главным агитатором, а Рабинович и, тем более, Медведчук заходят людям далеко не так хорошо. К тому же свою роль играют и особенности характера каждого из «китов» ОПЗЖ.

«Далеко не всем нравится условно диктаторская позиция Медведчука. За счет того, что он близок к Путину, он в ряде случаев навязывает свою позицию», — объясняет политолог Александр Кочетков.

Может ли это стать причиной дальнейшего раскола? Если учесть, что деньги, медиавлияние и высокие связи в России есть у крыла Медведчука-Рабиновича, а узнаваемость и относительная популярность — у Бойко, то вполне. К тому же не следует забывать и о «шкурных» потасовках на местах, из-за чего периферия не до конца понимает, чего хочет центр. Яркий пример — бои за выдвижение кандидата в мэры Одессы. В течении восьми месяцев оба крыла вели борьбу за то, кто все же пойдет бороться с действующим мэром Геннадием Трухановым — в итоге кандидатом выдвинули человека Сергея Левочкина Николая Скорика, который проиграл во втором туре.

При этом ходят слухи, что Левочкин не слишком расстроился поражению своего кандидата — такой исход мог быть согласован с Офисом президента, где у бывшего главы Администрации Януковича наладились тесные взаимоотношения с действующим руководителем ОП Андреем Ермаком (кстати, еще один фактор-раздражитель, поскольку от Медведчука на Банковой стараются держаться как можно дальше).

Неофициальным одобрением кандидатуры Труханова со стороны Киева может считаться согласие назначить губернатором Одесской области Сергея Гриневецкого. В последнее же время он был главой областной ячейки трухановской партии «Доверяй делам». Так что для Труханова Гриневецкий свой и на Банковой об этом прекрасно знали. А значит, согласны на то, что Труханов будет практически единоличным правителем одного из важнейших регионов. И в этом им мог помочь Сергей Левочкин.

На поле могут появиться новые игроки

В ОПЗЖ очень хотят стать новой «Партией Регионов», которая могла бы монополизировать электорат юга, востока и севера. Однако пока что не получается. Да, политическая сила Медведчука-Левочкина является самым большим игроком на этом поле, но на этом «рынке» появляются новые игроки, что показали и местные выборы.

Многие «партии местных интересов» сумели добиться на местах весьма неплохих результатов, потеснив в этой нише тяжеловесов. Могли ли мы такое представить во времена «Партии регионов»? Нет. Весьма показательно, что в том же Рубежном (один из трех базовых городов Юрия Бойко, куда он ездил голосовать) мэром выбрали кандидата от партии «Наш край» Сергея Хорти, а не ОПЗЖшного Юрия Бусенкова. Кстати, выборы в горсовет там тоже выиграл «Наш край», а ОПЗЖ заняла лишь второе место.

В том же Славянске победу одержал действующий мэр Вадим Лях, представляющий полузабытый политический бренд Рината Ахметова «Оппозиционный блок», хотя во втором туре многие ожидали триумфа от ставленника Медведчука Павла Придворова. «Основная проблема ОПЗЖ в том, что она стала секторальной партией. Они находятся в пророссийской нише, которая не особенно увеличивается, более того, является токсичной. Даже если мы возьмем Донбасс, то там теперь им конкуренцию составляют другие политические силы. Так что политической монополии у них нет. Есть конкурентная среда, где ОПЗЖ — одна из многих«, — объясняет политолог Андрей Золотарев.

А если все-таки раскол?

Есть очень много факторов в пользу того, что ОПЗЖ продолжит существование в том же виде, что и сейчас. Здесь и вполне понятный интерес России, которой такой поворот совершенно не на руку, и объективное понимание того, что при нынешних раскладах политическая сила сможет взять больше мест в парламенте, чем в случае раскола. Однако практика показывает, что политические амбиции и жадность губили и более крепкие проекты. Поэтому такой вариант исключать нельзя.

С одной стороны, для многих больших политических сил это станет хорошей новостью, поскольку растерявшийся от таких перемен электорат можно забрать под себя. С другой, на этом месте может появиться новая политическая сила, которая действительно сумеет консолидировать юго-восток Украины. И это уже будет не очень хорошей новостью для той же «Европейской солидарности» и «Слуги народа» — поскольку первые тоже явно достигли своего потолка на Западе, а вторые — стремительно теряют поддержку по всей Украине.

«35-40% избирателей — никому не верят и ищут альтернативу, за кого голосовать дальше. За их «умы» в ближайшее время развернется борьба как действующих политических партий, так и новых политических проектов. И тот, кто эту борьбу выигрывает, одержит победу на досрочных парламентских, которые приближаются к нам в турборежиме«, — считает политолог, основатель центра «Ейдос» Виктор Таран.

Пока слухи о внеочередных парламентских выборах лишь витают в воздухе, внутри различных политических сил продолжает кипеть подковерная борьба. Возможно, уже весной или летом Украина пойдет выбирать новый парламент. В таком случае лидерам ОПЗЖ придется снова договариваться о том, сколько и чьих людей попадет в проходные места списков. За этим обязательно последуют новые скандалы и грызня, но, вероятнее всего, они договорятся. Если же текущий созыв Верховной Рады устоит, то нас могут ждать крайне интересные повороты. Поскольку отсутствие запаха выборов в воздухе будит старые обиды.