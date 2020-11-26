Названі кращі заморожені продукти для довголіття

Коли справа стосується довгого і здорового життя, фахівці рекомендують в першу чергу звертати увагу на раціон харчування. Однак далеко не завжди свіжі продукти кращі за заморожені. Лікарі розповіли, які варіанти стануть хорошою альтернативою таким овочам і фруктам і зможуть продовжити життя.

“Насправді, ви здивуєтеся, коли подивитеся на склад заморожених овочів і фруктів. Здебільшого там тільки один інгредієнт – сам продукт”, – зазначили експерти. Однак найкориснішими вважаються заморожені соєві боби, ягоди і овочевий набір для печені, повідомляє EatThis NotThat!.

Як пояснили медики, соєві боби є відмінним джерелом клітковини, корисної нашого серця, травної системи і здоров’я кишечника. Крім того, вони містять білок, фолієву кислоту, вітамін К, важливий для здоров’я кісток, залізо, магній і марганець.

“[Плюс] ізофлавони сої мають антиоксидантні властивості. Дослідження показують, що вони можуть допомогти захистити від раку грудей і простати, а також знизити рівень холестерину ЛПНЩ і допомогти при симптомах менопаузи”, – додали експерти.

Хоча багато хто негативно ставиться до заморожених ягід, доктор Сіма Сарін стверджує, що це широко поширена помилка. Така “версія” улюблених ягід не тільки більш економічна, вона корисна і миттєво робить смузі холодним без додавання льоду.

Заморожені овочі для спекотного не гірше свіжих допоможуть знизити ризик серцево-судинних захворювань, діабету і деяких видів раку. Однак в цьому випадку важливо звертати увагу на склад продуктів. Лікарі попереджають, що багато з них містять солі більше, ніж необхідно.

: ukrhealth.net

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