Освещающий происходящее в ОРДО Телеграмм-канал «Вольнодумец» сообщает на расположенном в неподконтрольном Украине Донецке заводе «Точмаш» делают самопалки: ствол — «град» — партизан, на одиночный заряд-выстрел.

Об этом ресурсу сообщили источники, близкие к заводу.

По их словам, на сегодняшний день это и все производство. Как отмечают источники, стволы на танки и гаубицы там не могут выточить чисто технически и технологически, поскольку там уже нет необходимого оборудования, которое давно вывезли в Россию. Ресурс пишет:

«Да, действительно в отдельном цеху, закрепленном за министерством промышленности ДНР, на „Точмаше“ работает около 130 человек. Они получают зарплату от 10 до 15 тыс рублей. Да, действительно там все под охраной военных ДНР и поступают заказы военного ведомства».

Как уточняет «Вольнодумец», информация о якобы производстве в цехе «Точмаша» стволов для танков и гаубиц запущена российскими кураторами для прикрытия завоза из России стволов для танков и гаубиц и другого ремонтного оборудования и механизмов военного назначения. Телеграмм-канал пишет:«Нам так же стало известно, что ДНРовское руководство приглашало представителей миноборонпрома РФ и каких-то бизнесменов на „Точмаш“ оценить возможность приобретения завода для возобновления производства. Но когда посмотрели, то представители МИНоборонпрома РФ сказали, что там ничего нет, кроме пустых цехов. Денег на восстановление нужно сколько, что легче новый построить, чем приспосабливать к уже разбитому».

Ресурс сообщает, что это оказалось неожиданностью для действующего «главы ДНР» Дениса Пушилина, который не знал, что экс-«министр доходов ДНР» Александр Тимофев «Ташкент» вместе с российскими кураторами все уже вывезли в РФ, а остальное порезали на металлолом.

Как уточнил «Вольнодумец», представители РФ ездили и на Харцызский стале-канатный завод «Силур», но там также ситуация печальная, однако, решение по «Силуру» еще не принято.