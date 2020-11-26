Партия «Голос» требует отправить в отставку министра обороны

В результате деятельности министра обороны Андрея Тарана не исключен срыв Государственного заказа на следующий год, сворачиваются реформы в армии и тормозится подготовка необходимых законов оборонном секторе.

Об этом заявил глава фракции «Голос» Сергей Рахманин.

По его мнению, воюющая с российским агрессором страна не может себе позволить, чтобы военное ведомство возглавлял человек, подрывающий ее обороноспособность.

Партия «Голос» требует от президента подать в парламент представление на увольнение Тарана. Рахманин отметил, что к срыву Госзаказа причастны многие госорганы, но больше всего Минобороны во главе с Тараном.

«Созданые совместные рабочие группы Минобороны и комитетов Верховной Рады, фактически, не собираются и не разрабатывают необходимые законодательные акты. Между тем принятый закон об оборонных закупках не работает без принятия нескольких подзаконных актов», — сказал нардеп в Раде.

Парламентарий подчеркнул, что до сих пор есть проблемы с поставкой в войска продовольствия, вещевого обеспечения и топлива. Оправдать ситуацию пандемией коронавируса, считает Рахманин, не получится.

«Министр обороны Таран — человек, любимой фразой которого является: «вопрос прорабатывается». Человек, который является автором очень странного приказа о депремирование военнослужащих за ответный огонь в зоне проведения Операции Объединенных сил», — охарактеризовал министра нардеп.